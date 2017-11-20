Составлен рейтинг секторов Кишинева, которые проголосовали "за" и "против" отзыва Киртоакэ

Организованный в воскресенье, 19 ноября, референдум по отзыву Дорина Киртоакэ с должности генерального примара муниципия Кишинев, не будет признан состоявшимся вследствие низкой явки избирателей.

Ниже представлены данные о том, как проголосовали столичные сектора и пригороды, сообщает tv8.md.

Фото: tv8.md

"За" отзыв генерального примара муниципия Кишинев проголосовали:

- Рышкановка - 92,24 %;

- Центр - 91,24 %;

- Буюканы - 89,77 %;

- Чеканы - 89,40 %;

- Ботаника - 82,69 %;

- пригороды - 75,31 %.

"Против" отзыва генерального примара муниципия Кишинев проголосовали:

- пригороды - 24,69 %;

- Ботаника - 17,31 %;

- Чеканы - 10,60 %;

- Буюканы - 10,23 %;

- Центр - 8,76 %;

- Рышкановка - 7,76 %.

Согласно данным Совета избирательного округа Кишинева, явка на голосование, на момент закрытия избирательных участков, составила всего 17,54%. В референдуме участвовали 107 577 избирателей из общего числа 650 201 внесенных в избирательные списки.

Для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, необходимо было, чтобы к урнам пришла как минимум треть избирателей, обладающих правом голоса, то есть 216 733 человека.