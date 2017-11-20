Составлен рейтинг секторов Кишинева, которые проголосовали "за" и "против" отзыва Киртоакэ

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Организованный в воскресенье, 19 ноября, референдум по отзыву Дорина Киртоакэ с должности генерального примара муниципия Кишинев, не будет признан состоявшимся вследствие низкой явки избирателей.
Ниже представлены данные о том, как проголосовали столичные сектора и пригороды, сообщает tv8.md.
Фото: tv8.md
"За" отзыв генерального примара муниципия Кишинев проголосовали:
- Рышкановка - 92,24 %;
- Центр - 91,24 %;
- Буюканы - 89,77 %;
- Чеканы - 89,40 %;
- Ботаника - 82,69 %;
- пригороды - 75,31 %.
"Против" отзыва генерального примара муниципия Кишинев проголосовали:
- пригороды - 24,69 %;
- Ботаника - 17,31 %;
- Чеканы - 10,60 %;
- Буюканы - 10,23 %;
- Центр - 8,76 %;
- Рышкановка - 7,76 %.
Согласно данным Совета избирательного округа Кишинева, явка на голосование, на момент закрытия избирательных участков, составила всего 17,54%. В референдуме участвовали 107 577 избирателей из общего числа 650 201 внесенных в избирательные списки.
Для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, необходимо было, чтобы к урнам пришла как минимум треть избирателей, обладающих правом голоса, то есть 216 733 человека.
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