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Общество
В десятках городах мира есть Кишиневская улица
20.11.2017

Как оказалось, подобное название можно встретить в десятках городов Евразии. 

Рекордсменом в этом смысле является Российская Федерация. В этой стране 21 город может похвастаться наличием Кишиневской улицы, среди которых Екатеринбруг, Хабаровск, Оренбург, Пенза, Уфа, Сочи и т.д, передает aif.md

 Далее следует Украина. Здесь улицу с вышеуказанным названием можно встретить в 14 городах: Белгород-Днестровске, Черновцах, Измаиле, Киеве и т.д. Третье место занимает Румыния. 

Кишиневская улица здесь находится в 5 городах: Брэилэ, Яссах, Бухаресте, Тимишоаре и т.д. Встретить улицу с гордым названием «Кишиневская» можно также в Казахстане, Кыргызстане, Беларуси, Болгарии и Чехии.


 
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