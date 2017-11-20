В десятках городах мира есть Кишиневская улица

Как оказалось, подобное название можно встретить в десятках городов Евразии.

Рекордсменом в этом смысле является Российская Федерация. В этой стране 21 город может похвастаться наличием Кишиневской улицы, среди которых Екатеринбруг, Хабаровск, Оренбург, Пенза, Уфа, Сочи и т.д, передает aif.md

Далее следует Украина. Здесь улицу с вышеуказанным названием можно встретить в 14 городах: Белгород-Днестровске, Черновцах, Измаиле, Киеве и т.д. Третье место занимает Румыния.

Кишиневская улица здесь находится в 5 городах: Брэилэ, Яссах, Бухаресте, Тимишоаре и т.д. Встретить улицу с гордым названием «Кишиневская» можно также в Казахстане, Кыргызстане, Беларуси, Болгарии и Чехии.