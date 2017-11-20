В случае победы Партии социалистов на парламентских выборах президент Игорь Додон "имеет все шансы превратиться в президента с воронинскими полномочиями".

Как передает "ИНФОТАГ", такое мнение высказал зампредседателя правления, руководитель программы исследования Юго-Восточной Европы Совета внешней политики "Украинский призма" Сергей Герасимчук в статье "Шахматная партия президента РМ Игоря Додона", опубликованной в понедельник в газете "Сегодня".

"Зато рейтинг Влада Плахотнюка, который ведет свою игру, пытаясь быть "европейским лицом Молдовы" на фоне пророссийского Додона, и его политической силы - ДПМ - стабильно низкий. Даже админресурса, который, вероятно, будут применять в мажоритарных округах в пользу ДПМ, может оказаться недостаточно, чтобы переломить этот тренд", - считает эксперт.

По его словам, "вопрос, насколько Плахотнюк пишет сценарии для Додона, и насколько Додон воспринимает Плахотнюка своим куратором - остается открытым".

"В случае если "ставка" Плахотнюка не сыграет, Додон имеет все шансы превратиться из "короля" - фигуры слабой и зависимой - в Президента с "воронинскими" полномочиями. И тогда все те заявления Додона о пророссийском курсе Молдовы, которые и в Брюсселе, и в Киеве наивно воспринимаются как элемент спектакля, который он вместе с Плахотнюком разыгрывает для внешних зрителей, могут превратиться в суровую реальность", - полагает автор.

По его мнению, "наделенный широкими полномочиями президент Молдовы сможет получить инструменты для реального разворота государства в сторону России, легализации присутствия российских войск в Приднестровье, поднять вопрос вступления РМ в Евразийский Союз".

"Что касается Плахотнюка, то в случае убедительного преимущества на парламентских выборах, Додон легко сможет забыть об интересах своего условного "куратора", как когда-то без колебаний забыл о роли Воронина в своем политическом становлении. И тогда Россия получит дополнительного пешку на геополитической шахматной доске, Плахотнюк рискует потерять все, а народ Молдовы надолго останется в тени "русского мира"", - считает Герасимчук.

Украинский эксперт предостерегает, чтобы "такой сценарий не застал врасплох тех, кто недооценивает "гроссмейстерские качества" президента Федерации шахмат Молдовы Игоря Додона".