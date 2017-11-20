Иван Грек: Почему кишиневцы и жители пригородов не пришли на референдум

Иван ГРЕК

Хочу объективно изложить свое мнение по провалу вчерашнего референдума из-за низкой явки жителей Кишинева и его пригородов на участки для голосования. Надо разобраться, почему они не пришли к урнам.

Я вижу несколько причин.

1. Бойкот референдума со стороны ДПМ и правой проевропейской оппозиции.

Это их политический выбор, на который они имеют право. Им нужно было перед парламентскими выборами определить избирательный потенциал ПСРМ, и они его выяснили.

2. Назначение и.о. мэра за несколько дней до референдума - блестящий тактический удар Плахотнюка по иллюзорным ожиданиям ПСРМ от референдума.

Это был и удар по тем кишиневцам, которые искренне хотели выйти на референдум, независимо от того, кто за ним стоял, и которые поняли бессмысленность своего выхода к урнам для голосования. Стоит ли за это их обвинять, как это сделал Ион Чебан? Ведь социалисты сами поняли, что незаконное назначение и.о. примара Кишинева означало, что город ни при каких обстоятельствах не перейдет в их руки. Этим назначением Сильвии Раду Плахотнюк дал понять, кто хозяин в том числе и в стольном граде. В захваченном им государстве не может быть демократической столицы.

3. Полное отсутствие со стороны ПСРМ тактики политической защиты кишиневцев, призываемых ею выйти на референдум, от действий партий, его бойкотировавших.

ДПМ и правая оппозиция не только призвали своих сторонников остаться дома, но делали еще кое-что, направленное на то, чтобы число вышедших на референдум было меньше одной трети, требовавшейся по закону для признания его состоявшимся.

Укажу только на два таких их "действа": одно из них не новое (срыв наглядной справочной информации социалистов, вывешиваемой у подъездов домов), а другое - новое, вводящее избирателей в заблуждение. В последнем призыве социалистов к гражданам выйти и проголосовать 19 ноября черным по белому указано, что "референдум состоится... на всех избирательных участках, так же, как и на всех других выборах". Так вот, к сведению социалистов: на всех предыдущих выборах я голосовал на участке, расположенном вблизи украинского посольства в Кишиневе, а на референдуме я голосовал на другом избирательном участке, расположенном по улице Крянгэ. Спасибо соседке, которая предупредила меня и сказала, куда надо идти голосовать.

Социалисты вообще-то в курсе дела, что для некоторых избирателей их прежние избирательные участки были изменены ЦИК? Сколько таких участков и какое количество избирателей не нашли свои избирательные участки?

4. Референдум имел и дальний политический и избирательный прицел.

Его итоги (110 тысяч проголосовавших) и 90 процентов из них, высказавшихся за отставку Киртоакэ, социалисты могут воспринять как свой избирательный потенциал на парламентских выборах 2018 года. Но это, как мне представляется, далеко не так. Не буду углубляться в доказательство своего "далеко не так", это дело аналитиков и политтехнологов партии социалистов, но у меня есть основание утверждать, что не все проголосовавшие за отставку Дорина являются сторонниками ПСРМ и вообще, если хотите, левой или пророссийской ориентации. Ион Чебан напрасно и опрометчиво обвинил всех кишиневцев, не вышедших на избирательные участки, в мировоззренческом отстое и западных геополитических пристрастиях.

5. Итоги референдума свидетельствуют о том, что все, возможно, самостоятельные инициативы Игоря Додона за почти год его президентства имели один и тот же плачевный результат: они заканчивались их отклонением захватчиками молдавского государства.

Итог: президент наслаждается царствованием; Плахотнюк успешно сокращает и без того его куцые полномочия, превращая Молдову в парламентскую республику; молдо-российские политические отношения еще больше ухудшились, несмотря на открытую поддержку Москвой Игоря Додона по линии торгово-экономических отношений, молдавских гастарбайтеров и некоторым, на мой взгляд, бесполезных надежд геополитического характера.

Из самостоятельных инициатив президента я исключаю смешанную избирательную систему голосования, она заимствована им у Плахотнюка. И как идея, и как ее реализация на законодательном уровне. Выборы в парламент 2018 года - не в кармане Игоря Додона и его ПСРМ.

6. Зачистка Игорем Додоном и его партией левого политического спектра под себя с целью привязать к себе электорат левой и пророссийской ориентации привела к резко отрицательному отношению к ним части левого избирателя: на мой взгляд, не менее его половины.

Это проявилось еще на президентских выборах годичной давности, а теперь процесс разочарования президентом и его политической кампанией только усиливает отток избирателя от них, что и засвидетельствовал кишиневский референдум 19 ноября.

7. Сейчас со стороны проигравших референдум последуют обвинения во всех смертных грехах политических оппонентов и жителей Кишинева. Надо сохранить политическое лицо, все так делают. Но стоит ли ограничиваться только этим?