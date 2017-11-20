В Молдове предотвратили деятельность группы мошенников, сумевших завладеть $1 млн.

В Молдове прокурорами и оперативниками Службы информации и безопасности предотвращена деятельность группы из пяти мошенников, сумевших завладеть эквивалентом $1 млн., принадлежавших жителям республики.

Как передает агентство «ИНФОТАГ» со ссылкой на пресс-релиз генпрокуратуры, жулики представлялись дилерами крупнейших брокерских компаний и иностранных фирм, название которых было на слуху. Потенциальным «клиентам» они предлагали через свои предприятия инвестирование средств под гигантский процент. При этом деньги давали десятки граждан, а их выводили в оффшоры и оставляли на депозитных счетах мошенников. Причем, дельцы утверждали, что чем больше им передадут средств, тем более высоким станет процент.

В ходе обысков у жуликов изъяты технические средства, документы, свидетельствующие о создании ими банальной финансовой пирамиды. Из пяти фигурантов – трое граждан Росси, по одному Молдовы и Грузии. Они взяты под стражу на 30 суток. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.