Масштабные обыски начались в примэрии Кишинева и других городов

Размеренной работе аппарата примэрии Кишинева неожиданно помешали люди в масках.

Сегодня, 20 ноября, Национальный антикоррупционный центр Молдовы и антикоррупционная прокуратура проводят обыски в примэриях Кишинева и других городов страны. Чиновников подозревают в махинациях во время проведения муниципальных тендеров.

- Проводятся обыски. Изымаются документы в примэриях, в том числе в офисе министерства окружающей среды и примэрии Кишинева, - сообщила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

Обыски проходят и в офисах компаний, победивших на тендерах. Борцы с коррупцией наведались одновременно по десяткам адресов.