Масштабные обыски начались в примэрии Кишинева и других городов

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Общество
Размеренной работе аппарата примэрии Кишинева неожиданно помешали люди в масках.
Сегодня, 20 ноября, Национальный антикоррупционный центр Молдовы и антикоррупционная прокуратура проводят обыски в примэриях Кишинева и других городов страны. Чиновников подозревают в махинациях во время проведения муниципальных тендеров.
- Проводятся обыски. Изымаются документы в примэриях, в том числе в офисе министерства окружающей среды и примэрии Кишинева, - сообщила пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.
Обыски проходят и в офисах компаний, победивших на тендерах. Борцы с коррупцией наведались одновременно по десяткам адресов.
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