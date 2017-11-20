BREAKING NEWS - ПДС и ППДП создают платформу Проевропейских партий

Партия «Действие и Солидарность» (ПДС) и партия «Платформа Достоинство и Правда» (ППДП) с целью устранения от власти существующего олигархического режима в Республике Молдова объявили о создании платформы проевропейских партий.

Как сообщает портал ТРИБУНА, в ходе брифинга для прессы лидер ПДС Майя Санду отметила, что также будет создана и комиссия, которая будет анализировать неподкупность и заслуги каждого желающего вступить в ряды единого блока.

«Нашим долгом является избавление страны от этого токсичного режима посредством здравых проевропейских сил. Нам следует создать силу, которая вернет страну на нормальный путь развития. Мы не знаем, по каким правилам пройдут следующие парламентские выборы, но мы знаем точно, что мы должны сделать все для спасения страны.

Так, ПДС совместно с ППДП создает платформу проевропейских, антиолигархических сил, в состав которой войдут честные люди. Мы предлагаем мобилизовать все проевропейские и антиолигархические силы, с которыми мы выступили на президентских выборах.

В ряды этого политформирования войдут люди разных профессий, представители гражданского общества, юридические лица и др. Основными критериями отбора будут неподкупность и заслуги. Мы создаем и комиссию, в состав которой войдут журналисты, занимающиеся расследованиями, и представители гражданского общества, которые будут анализировать каждую кандидатуру», — отметила Майя Санду.

Председатель ППДП Андрей Нэстасе призвал представителей диаспоры присоединиться к данному процессу. «Сотрудничество принципиально основано на перспективе участия в следующих парламентских выборах по партийным спискам, по критериям неподкупности и заслуг.

Призываем нашу диаспору, с которой несправедливо обошлись на президентских выборах, также принять участие в смене режима в нашей стране», — заявил Андрей Нэстасе.

Кристина Парфени