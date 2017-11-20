Во сколько либералам и социалистам обошелся референдум

Вчера, 19 ноября, состоялся референдум по отзыву генерального примара Дорина Киртоакэ. Явка избирателей составила более 17% при необходимых 33%.

Единственными партиями, участвующими в предвыборной гонке, были Партия социалистов и Либеральная партия. Первая продвигала проведение референдума, вторая призывала бойкотировать его, отмечает новостной портал NOI.md.

Согласно представленному Партией социалистов отчету, за четыре недели предвыборной кампании партия потратила 2.117.530 леев. Около двух миллионов было потрачено на рекламу – 1.912.599,29 леев. По данным отчета, на рекламные материалы было потрачено чуть более 30 тыс. леев, на транспорт – 10 тыс. леев, на иные расходы – 160 тыс. леев.

Либеральная партия утверждает, что за четыре недели избирательной кампании потратила 402.800 леев. Больше всего – 285.491,60 леев – ушло на рекламу. В отличие от ПСРМ, либералы потратили на проведение мероприятий 117.023,79 леев, на стенды и плакаты – более 10 тыс. леев, на иные расходы – лишь 284 лея.