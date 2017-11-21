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ЛП сама создала прецеденты, от которых теперь страдает
20.11.2017

Либеральная партия (ЛП)  сама создала прецеденты, от которых теперь страдает. Таково мнение известного политического аналитика Игоря Боцана, высказанное в интервью для Europa Liberă.

Как сообщает ТРИБУНА, он напомнил о решении Конституционного суда (КС) от 22 апреля 2013 года, когда по запросу либералов КС допустил отстранение высокопоставленных чиновников при существовании подозрений в их адрес.

«ЛП сама продвинула эту идею. Это Постановление КС от 22 апреля 2013 года, которого либералы добились в борьбе со своими товарищами по альянсу. Теперь, либералы заявляют, что «это беззаконие». В ответ они слышат «за что боролись…», — отметил Боцан.

Аналитик также напоминает и о том, что ЛП была самым настойчивым сподвижником политизации правовых и регулирующих институтов.

«В 2010, 2011 представители ЛП активно говорили нам о необходимости рычагов воздействия в ходе ликвидации наследия Партии коммунистов, которая управляла страной 8 лет. Теперь ЛП обвиняет власть в политизированности судебных инстанций. Видимо, нам суждено пройти через такие испытания, чтобы понять все то, что сейчас выходит наружу», — заявил аналитик.

Кристина Пендя


 
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