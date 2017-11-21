Мнение: отставка примара Дорина Киртоакэ решила бы многое

Уже практически ясно, что отстраненный примар Дорин Киртоакэ останется в этом статусе до следующих всеобщих местных выборов, точнее до 2019 года. Об этом пишет в своем личном блоге журналист Елена Робу, которая проанализировала провалившийся референдум анти-Киртоакэ.

Она считает, что «между ПСРМ и ДПМ было молчаливое согласие насчет провала референдума, чтобы продолжить контролировать столичную примэрию и впредь» и утверждает, что провал референдума стал подарком для лидера ДПМ Влада Плахотнюка.

«Отставка примара Дорина Киртоакэ решила бы многое, и в первую очередь свела к нулю сговор между ПСРМ и ДПМ. Но почему этого не произошло? Быть может речь о гордыне, игнорировании, шантаже. Либералы, несомненно, знают ответ на этот вопрос», — пишет она.

По ее мнению, «референдум мог бы открыть путь для досрочных выборов в столице, и люди могли бы избрать нового столичного примара».

«Теперь, для ДПМ и ПСРМ все стало проще, а для Кишинева все осложнилось. В любом случае, единственными, кто проиграл от этой эпопеи с референдумом, оказались жители города. Те, кто еще этого не понял, поймут это позже. Информация — сила, информируйтесь правильно!», — отметила журналистка.

Кристина Пендя