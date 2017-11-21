Совместная комиссия по европейской интеграции между Парламентом Республики Молдова и Парламента Румынии собралась в Бухаресте в рамках VI встречи. Мероприятие организовано в Парламенте Румынии. Как отмечается в сообщении пресс-службы молдавского парламента, в первый день заседания, 20 ноября, состоялись три общие встречи между депутатами постоянных комиссий Парламента Республики Молдова и их коллегами из Палаты депутатов и Сената Румынии, передает IPN.

В повестке дня заседания по экономике фигурируют такие темы, как взаимосвязь сетей природного газа, электроэнергии, автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта между Республикой Молдова и Румынией, обмен опытом в сфере гармонизации национального законодательства с европейским, а так же участие Республики Молдова вместе с Румынией в трансграничных и транснациональных проектах.

В ходе заседания по вопросам внешней политики и политики безопасности будут рассмотрены аспекты, касающиеся усилий Республики Молдова по гармонизации европейских законов, трансферу знаний в области кибербезопасности, борьбы с организованной преступностью и терроризмом, обмену опытом в вопросах, касающихся реформы правосудия для независимой, эффективной и прозрачной судебной системы.

Дискуссии в ходе третьего заседания по вопросам образования, культуры и человеческих ресурсов будут направлены на новые проекты в области образования, в том числе касающихся стипендий, практики, стажировки, командировок для обмена опытом, передачи передового опыта в таких областях, как защита детей и лиц с ограниченными возможностями, борьба с дискриминацией и др.

„Новые проекты и инициативы должны быть реализованы в результате переговоров в рамках общей комиссии, и они будут означать более сильную поддержку для Республики Молдова со стороны Румынии в реализации европейского курса. Мы хотели бы, чтобы совместные усилия стимулировали начало нового этапа в процессе сближения нашей страны с ЕС”, - заявил сопредседатель комиссии со стороны Парламента Республики Молдова Георге Мокану.

Во второй день заседания, после завершения обсуждения, будет подписана Декларация VI Заседания совместной комиссии по европейской интеграции между Парламентом Республики Молдова и Парламентом Румынии, в которой будут указаны приоритеты последующего молдавско-румынского сотрудничества.

Со стороны Парламента Республики Молдова во встрече в Бухаресте участвуют депутаты Георге Мокану, Михаела Спэтару, Роман Боцан, Ион Балан, Марчел Рэдукан, Алина Зотя и Игорь Время.

Встреча проводится в преддверии Саммита Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе, а также в контексте установления общих приоритетов для периода, когда Румыния будет председательствовать в Совете Европейского союза в начале 2019 года. Последняя встреча Совместной комиссии по европейской интеграции между Парламентом Республики Молдова и Парламентом Румынии состоялась в Кишиневе, 21-22 июня 2016 года.