Плахотнюк назвал условия, при которых правые могут победить левых

Председатель Демократической партии Влад Плахотнюк считает, что "правые силы могут победить левые, если будет общий интерес". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в понедельник в интервью, опубликованном на сайте Ziarulnational.md.

Комментируя результаты референдума, он подчеркнул, что "реально никто не выиграл, но налицо явное поражение левых, в особенности социалистов, которые попытались взять примэрию Кишинева силой".

"На самом деле, часть вины за нынешнюю ситуацию в Кишиневе лежит на социалистах, которые различными методами на протяжении длительного времени блокировали работу муниципального совета. Граждане дали четкий ответ социалистам, а бойкот, объявленный правыми партиями, в том числе ДПМ, сыграл решающую роль в конечном результате. Без того, чтобы планировать это, правые показали, что могут победить левых, если есть общая цель", - отметил Плахотнюк.

Говоря о дальнейшей ситуации в Кишиневе, он подчеркнул, что либералы и социалисты продолжают контролировать муниципальный совет, а "Демократическая партия не может контролировать примэрию".

"В то же время, ДПМ посредством центральной власти может помогать примэрии, если будут соответствующие проекты в интересах граждан", - заявил лидер ДПМ. Отвечая на вопрос о будущих парламентских выборах, он констатировал, что "некоторые партии преждевременно начали избирательную кампанию".

"Я думаю, что для нас это хорошо, так как оппозиционные партии демонстрируют, что у них нет серьезных тем, они демонстрируют свои ограниченные способности. За год до выборов люди смогут понять, что представляет собой каждая из этих партий. С одной стороны, Партия социалистов играется в провалившиеся референдумы, с другой - правая оппозиция докатилась до того, что ее представляют преступники.

Их лидеры остались без политических тем и стали озвучивать позицию преступников, совершивших тяжкие преступления",- сказал Плахотнюк. Говоря о заявлении лидера PAS Майи Санду, с которым она обратилась против Плахотнюка в прокуратуру, он сказал, что, тем самым "она пытается перенести акцент общественности с других тем, которые ей невыгодны".

Он привел в пример реформу в системе образования и закрытие школ, что привело к кризису. Влад Плахотнюк категорически опроверг утверждения о существовании скрытого политического партнерства между демократами и социалистами.

"Нет никакого политического партнерства. На институциональном уровне существует общение между учреждениями, но и это общение оставляет желать лучшего. Скорее возникают различные блокажи, нежели решения. Многие желают войны между ДПМ и ПСРМ, между Плахотнюком и Додоном.

Почему этого хочет правая оппозиция? Потому что они добиваются нестабильности в стране, они напуганы тем, что правительство спокойно выполняет обязательства перед внешними партнерами и уже видны результаты. Для них будет катастрофой, если правительство продолжит так работать.

До выборов оппозиция может быть низведена до минимума. Поэтому им нужны скандалы, блокирование внешнего финансирования, все, чтобы блокировать работу правительства", - отметил лидер ДПМ. По его мнению, "они не в состоянии бороться с властью и им нужны кризисы, но для граждан важна политическая и экономическая стабильность".