Прокуратура требует для Платона 16 лет заключения по второму уголовному делу

Прокуроры потребовали для осужденного финансиста Вячеслава Платона 16 лет заключения по второму уголовному делу. Об этом было объявлено в понедельник на заседании Кишиневского суда (офис Буюкань). Речь идет о деле страховой компании Moldasig, по которому он обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.

По словам адвоката бизнесмена Иона Крецу, "позиция обвинения построена на одних предположениях. Предполагается, что Платон подделал документы, свидетели предполагают, что Платон должен был стать основным выгодополучателем в ходе сделки. Предъявленные обвинения - надуманы, не говоря уже о чрезмерности запрошенного срока заключения".

Прокурор Александру Черней отказался комментировать итоги слушаний.

Следующее заседание суда по делу Платона назначено на 24 ноября. Адвокаты мотивировали этот тем, что им нужно время для согласования линии защиты с их клиентом.

20 апреля Платона признали виновным в получении кредитов из Banca de Economii на 869 млн. леев, приговорив к 18 годам заключения. По второму уголовному делу его обвиняют в попытке завладения контрольного пакета акций трех страховых компаний, управляемых через посредников.

Платон, как считают прокуроры, организовал вывод денежных средств со счетов указанных фирм. Самого Платона на заседание суда не доставляли, так как он удален с заседаний суда решением судей. По требованию адвокатов, был объявлен перерыв до 24 ноября, чтобы они смогли ознакомить Платона с материалами дела.