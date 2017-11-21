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Общество
Морозная погода вынудит жителей Молдовы мерзнуть четыре дня
21.11.2017

Наступившая неделя в Молдове обещает стать морозной и безветренной. С утра 21 ноября в страну придут настоящие морозы. С 21 по 24 ноября столбик термометра по ночам будет стабильно опускаться ниже нулевой отметки.

Первая волна заморозков придет к утру вторника. К 7 часам утра столбик термометра опустится до -1 градуса в Кишиневе и до -3 градусов в северных районах Молдовы. К часу дня в центре страны станет теплее - до +5 градусов. 

Среда, четверг и пятница окажутся еще холоднее. Днем температура воздуха будет прогреваться только до +3 градусов, а по ночам синоптики прогнозируют мороз до -2 градусов в Кишиневе и до -5 градусов на севере страны.

Антициклон будет сопровождать тихая безветренная погода и рост атмосферного давления  до 752 мм рт. ст к пятнице. Метеочувствительным людям следует учитывать этот фактор.

На выходные в республике потеплеет. Днем в субботу столбик термометра в Кишиневе поднимется до +7 градусов. Осадков не будет всю неделю. Из метеорологических явлений синоптики прогнозируют только образование небольшой дымки по утрам.


 
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