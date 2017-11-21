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Политика
Кабмин вскоре представит позицию по особому статусу Приднестровья
20.11.2017

Премьер-министр Павел Филип отметил, что каждая разрешенная проблема представляет возможность для прогресса в решении других вопросов в процессе приднестровского урегулирования
 
Позиция об особом статусе Приднестровья в реинтегрированной Молдове будет представлена в ближайшее время, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства.

"В ближайшем будущем будет представлено видение об особом статусе Приднестровья в реинтегрированной Республике Молдова. Документ сейчас находится в процессе консультаций с гражданским обществом", — сказано в пресс-релизе правительства Молдовы.

В пресс-службе молдавского кабмина сообщили, что в понедельник премьер республики Павел Филип провел встречу со спецпредставителем по приднестровскому урегулированию председательствующей в ОБСЕ Австрии — Дитрихом Хаймом, а также с главой миссии ОБСЕ в Молдове Майклом Скэнланом.

По данным пресс-службы, стороны обменялись мнениями о последних событиях в урегулировании приднестровского вопроса и отметили прогресс в этом направлении. В частности, чиновники отметили открытие 18 ноября моста, который соединяет расположенные на двух берегах Днестра села Гура Быкулуй и Бычок.

Филип уточнил, что каждая разрешенная проблема представляет возможность для прогресса в решении других вопросов в процессе приднестровского урегулирования.
"Важно многопланово продвигаться в приднестровском урегулировании: определять как технические, так и политические решения", — подчеркнул Филип.


 
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