Кабмин вскоре представит позицию по особому статусу Приднестровья

|
|
...
|
Политика
Премьер-министр Павел Филип отметил, что каждая разрешенная проблема представляет возможность для прогресса в решении других вопросов в процессе приднестровского урегулирования
"В ближайшем будущем будет представлено видение об особом статусе Приднестровья в реинтегрированной Республике Молдова. Документ сейчас находится в процессе консультаций с гражданским обществом", — сказано в пресс-релизе правительства Молдовы.
В пресс-службе молдавского кабмина сообщили, что в понедельник премьер республики Павел Филип провел встречу со спецпредставителем по приднестровскому урегулированию председательствующей в ОБСЕ Австрии — Дитрихом Хаймом, а также с главой миссии ОБСЕ в Молдове Майклом Скэнланом.
По данным пресс-службы, стороны обменялись мнениями о последних событиях в урегулировании приднестровского вопроса и отметили прогресс в этом направлении. В частности, чиновники отметили открытие 18 ноября моста, который соединяет расположенные на двух берегах Днестра села Гура Быкулуй и Бычок.
Филип уточнил, что каждая разрешенная проблема представляет возможность для прогресса в решении других вопросов в процессе приднестровского урегулирования.
Обсуждение новости
|