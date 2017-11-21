Бывший вице-премьер о большой ошибке, которую допускает нынешняя власть

Борьба с коррупцией в школах и погоня за политическими рейтингами являются большой ошибкой нынешней власти. Таково мнение бывшего вице-премьера и вице-председателя Либерал-реформаторской партии Татьяны Потынг.

Как сообщает портал ТРИБУНА, в своем личном блоге она пишет, что «эта борьба переросла в войну с педагогами, которых хотят выставить коррупционерами, и настроить против них общество». «В итоге, сегодня образовательная система сталкивается с абсолютной незаинтересованностью детей в обучении, и как результат — сильнейшее снижение доверия общества к школе», — пишет Потынг.

По ее словам, «в этой войне забыли о статистике, которая свидетельствует о том, что только в Кишинэу и Бэлць есть ассоциации родителей, и что в сельских школах родители ни за что не платят». «В итоге, кого волнует истина, если это полезно для избирательных целей?», — отмечает она.

Также она пишет, что «несомненно, наша образовательная система нуждается в реформировании!». «Постоянном! Но на благо детей, а не политической партии! Партийным лидерам следовало бы не забывать, что 70% педагогов либо предпенсионного, либо пенсионного возраста, что зарплаты самые низкие в Европе, что в селах, где большинство родителей отсутствуют, педагоги являются для детей и родителями тоже, что наши учителя не верят лидерам, которые предпочли отдать своих детей учиться в зарубежные элитные школы, а здесь борются за реформирование образования при помощи раздачи предвыборных подачек и шантажа», — пишет она.

По мнению Потынг, «политикам следовало бы отдать дело реформирования образования в руки профессионалов».

Кристина Пендя