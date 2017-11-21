Госпожа Cанду, благодарим вас за воскресное спасение! спасите нас так же и через год!

В понедельник, 20 ноября я впервые за последние годы проснулся счастливым. После бесчисленных бессонных ночей, мой страх, что проевропейский электорат Республики Молдова лишен достаточно подготовленного лидера, способного привести нас к окончательной победе в борьбе против олигархии, фальшивых проевропейцев и врагов евроинтеграции, наконец, рассыпался. У нас есть такой лидер! Это Майя Санду!

Г-жа Санду, должен признать, что я ошибался, когда критиковал Ваше мудрое и глубокомысленное решение бойкотировать референдум от 19 ноября. Мой ограниченный ум простого журналиста и политического аналитика не смог понять Вашего глубокомысленного, исключительного, неимоверно ясного и проницательного хода мыслей.

Как глупец, я думал, что нам следует принять участие в референдуме, открыв тем самым путь к досрочным местным выборам столичного примара, чтобы жители города смогли сами решить, кто достоин править столицей, а проевропейские партии — получить реальный шанс на вывод столичной примэрии из-под контроля нынешней власти. После этого они смогли бы начать победоносную кампанию по всей стране, которая увенчалась бы победой на следующих парламентских выборах. Но так думал мой узкий умишко, который не может видеть положение вещей так, каким его видит Ваш политический гений.

Я понял, что ошибался, лишь когда закрылись избирательные участки, и когда Вы просветили меня своим гениальным заявлением, что «сегодняшний референдум был голосом «против», выраженным жителями столицы олигархическому режиму Плахотнюка и Додона». На долю секунды я задумался: Какой голос «против», если примэрия осталась в руках Плахотнюка? Но, тут же я понял, насколько глубока и мудра Ваша мысль! Поняв это, мой ум озарился, а Ваша долгосрочная стратегия раскрылась для меня словно открытая книга.

Прошу Вас меня поправить, если я в чем-то ошибаюсь, но я хочу попытаться описать Вашу гениальную стратегию уничтожения Игоря Додона и Влада Плахотнюка так, как мне это позволяет мое скудоумие. Шаг 1. 19 ноября мы голосуем «против», чем выражаем вотум недоверия Игорю Додону и Владу Плахотнюку, и наряду с этим – отдаем им нашу столицу. Пусть городом управляет Сильвия Раду! До парламентских выборов она себя скомпрометирует, и тогда мы скажем:

Вот, мы отдали им примэрию, но они ничего не смогли сделать! Гениально! Только теперь я осознал, насколько опасными были бы успех референдума, и победа проевропейских сил на досрочных местных выборах столичного примара! Проевропейский примар скомпрометировал бы себя до следующих парламентских выборов, и подвел бы тем самым нас всех. Очень правильно Вы поступили, г-жа Майя Санду, что отдали примэрию Владу Плахотнюку. Пусть он сам скомпрометируется себя, и ДПМ заодно, а мы будем стоять в стороночке, но зато чистенькие!

Шаг 2. Чтобы быть уверенными, что Влад Плахотнюк и Игорь Додон полностью скомпрометируют себя, согласно Вашей гениальной стратегии, мы, наверное, должны бойкотировать и следующие парламентские выборы. Пусть побеждают они! Если они получат еще четыре года у власти, они точно скомпрометируют себя, и тогда никто не сможет нам помешать получить власть в 2022 году. Гениально! Нет слов!

Или, быть может, мой недалекий ум несведущего в политики человека что-то путает, и не бойкот является тем секретным стратегическим решением для следующих парламентских выборов, а совместное с Плахотнюком участие в управлении страной?! Точнее, будет использована тактика «внедрение в стан врага и нападение изнутри»! Если так, тогда у меня снова нет слов! Вы – настоящий гений!

Каким бы ни было Ваше решение в связи с предстоящими парламентскими выборами, и на период после них, мы все равно в выигрыше. Потому что при любом раскладе Влад Плахотнюк останется у власти и скомпрометирует себя, а мы, проевропейцы, будем стоять чистенькие в стороночке, и ждать своего момента.

Г-жа Санду, я верю в Вас. В воскресение Вы спасли нас от большого позора – получения контроля над столичной примэрией, и я уверен, что и на следующий год Вы нас спасете!

Слава Богу, что, в конце концов, у проевропейцев появился умный, смелый и глубоко анализирующий события лидер, который способен видеть перспективы и принимать наилучшие решения!

Думитру Спэтару