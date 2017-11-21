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Общество
«Наши власти ничего не решают, за нами следят даже в туалете»: граждан Молдовы задержали в Израиле
21.11.2017

В Израиле задержали 8 граждан Молдовы, им грозит длительный запрет на въезд в страну. 21 ноября в аэропорту Тель-Авива израильские власти задержали граждан Молдовы. Трех человек сразу отправили обратно на родину, а пятеро оставшихся молдаван продолжают находиться в аэропорту.

Несколько задержанных приехали в Израиль в качестве туристов, другие  - для работы. Людей задержали без каких-либо объяснений. Недоумевающим гражданам Молдовы только сообщили, что им запрещен въезд в Израиль на 10 лет.

- Я прилетел  в понедельник в10 утра  в качестве туриста на размещение в гостинице. Билеты приобрел еще в Молдове. Теперь мы заперты в одной комнате. Полицейские нас сопровождают и курить, и в туалет. Никто не дает нам никаких объяснений, - рассказал Николай, один из оказавшихся взаперти молдаван.

Вскоре стало известно, что запрет на въезд в Израиль для Николая связан с его женой. Анна уже два с половиной года работает в Израиле. Но для ближних родственников въезд в страну ограничен. Ради этого Николай и Анна даже развелись, чтобы он мог поведать любимую. Но израильские власти узнали об этом. Обращение Анны к преьмеру Павлу Филипу, недавно посетившему Израиль как раз по вопросам миграции молдаван ничего не дало.

- Я писала и Павлу Филипу. Получила ответ на сообщение, я позвонила и мне объяснили, что этим занимается кто-то другой. Наши власти ничего не решают. Мы в чужой стране и не имеем никаких прав, - рассказывает Анна.

В начале ноября Филип посетил Израиль и встретился с местным министром иммиграции и абсорбции.  Премьер-министр Молдовы рассматривал в том числе и вопрос о соглашении о социальной защите, граждан нашей страны, которые работают в Израиле.

По данным официальной статистики, в Израиле проживают около 25 тысяч граждан Молдовы. Большинство из них работают в сфере строительства или ухаживают за пожилыми евреями.


 
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