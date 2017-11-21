Восточная «рыба» и европейская «удочка» для Гагаузии

Традиционные партнёры» Гагаузии удовлетворяют моментальные потребности жителей, но в меньшей степени решают ключевые проблемы. Евросоюз действует по другой модели...

На Юге Молдовы стартовала программа LEADER, направленная на развитие сельской местности в Гагаузии и Тараклийском районе посредством объединения потенциала населённых пунктов региона. 15 ноября 44 села подписали между собой 8 Соглашений о партнёрстве, направленных на мобилизацию местных органов власти и жителей, кооперацию их усилий для решения экономических задач и улучшения доступа к государственным услугам. Как отмечается на официальной страничке программы в Facebook, речь идёт о европейской инициативе, которая реализуется в Молдове впервые.

LEADER является частью проекта SARD, целью которого является развитие сельского хозяйства и сельского развития в уже названных Гагаузии и Тараклии. SARD действует уже второй год и в его рамках была оказана поддержка по ряду направлений. В частности, в сёлах региона было профинансировано около 40 проектов по улучшению социальной инфраструктуры, обеспечению доступа к питьевой воде и ремонту дорог. Объём европейских инвестиций составил 26 млн. леев, значительную часть контрибуций внесли и региональные власти.

Пожалуй, самым важным направлением SARD является финансовая поддержка стартапов в сфере предпринимательства, а также инициатив по развитию бизнеса. За последние 2 года Евросоюз профинансировал 30 бизнес-проектов, представленных жителями Гагаузской автономии и Тараклии. Поддержку получили как начинающие предприниматели, так и действующие бизнесмены, желающие расширить своё дело. Благодаря этому в населённых пунктах региона были открыты линии по производству сухофруктов, предприятия по деревообработке, производству хлебобулочных изделий, машиноремонту, производству сыров. Объём помощи каждому бенефициару проекта составлял до 20 тыс. евро.

Ещё одним европейским проектом, который реализуется, на этот раз, только в Гагаузии, является GAMCON (Gagauzia Modernization Convention). Он стартовал в апреле этого года и внедряется словацким агентством внешней политики, общественной ассоциацией «Молодежь Гагаузии» и Комратским государственным университетом. Бюджет проекта составляет 850 тыс. евро.

GAMCON направлен на поддержку молодежных программ и активное вовлечение молодых людей в социальную жизнь. По словам менеджера проекта Дмитрия Фуртуна, грантовая поддержка будет оказываться в таких сферах, как молодежь и спорт, социальная инфраструктура, образование и культура, а также развитие туризма.

Гагаузия и Тараклия имеют давний опыт сотрудничества с ЕС. Однако, столь большое внимание, которое уделяется региону в последние годы, выглядит беспрецедентным. Обращает на себя внимание не только количество программ или объём помощи, но и системный характер поддержки. К примеру, SARD предполагает помимо финансовой поддержки предпринимателей, так же и экспертную консультацию в первый период развития бизнеса. Всё это и, в особенности, тот факт, что поддержка направлена конкретной части Республики Молдова, вызывает вопросы относительно причин такой активности.

Компенсация за дефицит внимания

По мнению первого заместителя башкана Гагаузии Вадима Чебан, реализация проектов ЕС в автономии обусловлена тем, что в последние годы регион испытывал дефицит государственной финансовой и технической помощи по сравнению с другими районами страны. Для представления общей картины он предлагает проанализировать официальную статистику, в частности, объём публичных инвестиций на душу населения по региону и республике. Так, объём инвестиций в долгосрочные материальные активы за счёт средств госбюджета в расчёте на 1 жителя в 2014 году составил 154 лея по Гагаузии и 648 леев по Республике Молдова. В 2015 году разница увеличилась: 37 леев по Гагаузии и 522 лея по РМ.

«Вывод: Гагаузия систематически не получала необходимого объема инвестиций из публичных фондов, данная информация послужила одним из, повторюсь - одним из! - факторов по наращиванию процесса внедрения проектов и инвестирования со стороны различных доноров в наш регион!», - заявил Чебан, комментируя в соцсетях тему внешней поддержки Гагаузской автономии.

Чебан, говоря о внешних донорах, имел в виду не только Евросоюз, но и других партнёров автономии, в частности, Россию и Турцию. Однако эти страны традиционно оказывают Гагаузии большую помощь. Специфика же последних лет состоит в резком увеличении поддержки именно со стороны Евросоюза. Следует отметить, что из Комрата уже много лет звучит призыв к Евросоюзу об оказании целенаправленной помощи региону. Возможно, сегодня мы видим запоздавшую реакцию на запрос. Однако, не стоит исключать и геополитический фактор, подразумевающий заинтересованность самого ЕС побороться за расположение Гагаузии.

Две стратегии

В феврале 2014 года в Гагаузии прошёл консультативный референдум, на котором около 98% избирателей высказались против вступления Молдовы в Евросоюз. Тараклийский район тогда поддержал гагаузский референдум в формате проведения сходов граждан в населённых пунктах, на которых этот же вопрос был поддержан единогласно. Учитывая, что население как Гагаузии, так и Тараклии поддерживает европейские стандарты демократии, принципы правового государства, в значительной степени обладает гражданством одной из стран ЕС, а во время дебатов о правах национальных меньшинств и полномочиях автономных территорий апеллирует к европейскому опыту, то итоги февральского плебисцита заставляют усомниться в рациональности выбора и предположить, что негативный образ Европы искусственно преувеличен.

Если настроения жителей Гагаузии и Тараклии, высказанные на референдуме 2014 года у кого-то вызывают сомнения, то можно сослаться на социологическое исследование, которое провёл в регионе два года спустя Институт публичных политик (IPP). Цифры чуть менее категоричные, по всё же показательные: против вступления в ЕС высказались 79% жителей Гагаузии (в Тараклии – 82,9%), за – 3,1% (в Тараклии – 5,1%), остальные не ответили или не определились.

Характер оказываемой Евросоюзом помощи вряд ли может иметь быстрый эффект и сразу изменить настроение жителей Гагаузии. Это всё-таки не гуманитарная поддержка, которую много лет оказывают региону Россия и Турция. Даря медицинское оборудование, единицы спецтехники и книги, возводя объекты социальной инфраструктуры, «традиционные партнёры» Гагаузии удовлетворяют моментальные потребности жителей, но в меньшей степени решают ключевые проблемы.

Евросоюз действует по другой модели: помимо социальной составляющей основная поддержка идёт на развитие бизнес-среды и поощрение гражданской инициативы. То есть, это наглядная иллюстрация известной истории о том, что лучше подарить бедняку – свежей рыбы, что бы он наелся или удочку, что бы он научился сам себя обеспечивать.

К примеру, по проекту SARD до конца 2018 года планируется создать около 155 новых рабочих мест. Это вряд ли сегодня же улучшит имидж ЕС, но это будут инвестиции, которые дадут результат в средней и дальней перспективе. Помимо того, что такие проекты оживляют реальный сектор экономики, они способствуют укреплению класса активных предпринимателей, идентифицирующих свой успех с европейскими стандартами и ресурсами. Численный и качественный рост этой группы общества в конечном итоге может более эффективно влиять как на общественное мнение, так и на власть, определяя новую политическую реальность региона.

Вячеслав Крачун