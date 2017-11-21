Политические партии по-разному оценивают референдум об отзыве Киртоакэ

Политические партии разошлись во мнениях по поводу референдума об отзыве с должности генпримара Дорина Киртоакэ. В то время как либералы считают, что избиратели послали оппозиции важный сигнал относительно отставки Дорина Киртоакэ, социалисты убеждены, что настоящими победителями референдума являются Демократическая партия и её лидер. Такие мнения были высказаны в эфире передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV, передаёт IPN.

Вице-председатель Либеральной партии Валериу Мунтяну считает, что жители муниципия Кишинёв послали чрезвычайно важный и ценный сигнал. Настоящими победителями местного референдума являются жители столицы. Они защитили столицу от социалистов, и это их заслуга. „Мы приложим всё усердие для того, чтобы Дорин Киртоакэ в кратчайшие сроки вернулся к управлению столицей и продолжил исполнять свой мандат, в пользу чего высказались избиратели в минувшее воскресенье”, - говорит Валериу Мунтяну.

Депутат от Партии социалистов Григоре Новак сказал, что в выигрыше по итогам воскресного плебисцита оказались Демократическая партия и её лидер Влад Плахотнюк, так как Сильвия Раду остаётся во главе столицы.

Вице-председатель политической партии „Наша партия” Илиан Кашу считает, что проигравшими в результате референдума оказались кишинёвцы. Политик говорит, что если бы жители столицы действительно поддерживали Дорина Киртоакэ, то они бы приняли участие в референдуме и проголосовали против его отзыва с поста примара.

Вице-председатель Партии действия и солидарности Михай Попшой полагает, что референдум, проведённый в воскресенье, 19 ноября, был результатом „политического сожительства” между Демократической партией и Партией социалистов. Кроме того, по его словам, ДПМ обеспечила материально-техническую поддержку проведению референдума. „Они позаботились о том, чтобы держать господина Киртоакэ взаперти до последней недели”, - говорит Попшой.

В воскресенье, 19 ноября, в муниципии Кишинёв был проведён референдум об отзыве Дорина Киртоакэ с поста генерального примара. Плебисцит не был признан состоявшимся по причине того, что в голосовании приняли участие 17,54% жителей муниципия, включённых в списки избирателей, в то время как для признания плебисцита состоявшимся необходима была явка не ниже 33,3%.