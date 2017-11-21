Референдум в муниципии Кишинёв глазами аналитиков

Референдум против Киртоакэ, прошедший в муниципии Кишинёв в воскресенье, 19 ноября, не предвещает ничего хорошего парламентским выборам 2018 года. Одновременно, Партия социалистов в результате этого плебисцита оказалась в проигрыше. Такие мнения высказали участники передачи „Politica” на телеканале TV8, передаёт IPN.

По словам председателя Института стратегических инициатив Андрея Попова, основной вывод заключается в том, что референдум не предвещает ничего хорошего относительно атмосферы на парламентских выборах следующего года: это будет атмосфера замешательства и апатии. „Думаю, явка на следующих парламентских выборах будет ниже, чем на предыдущих. Народ устал, он не понимает, он чувствует, что слишком много ведётся игр”, - говорит Андрей Попов. По его мнению, во многих аспектах проиграла Партия социалистов, инициировавшая референдум.

Политолог Корнелиу Чуря считает, что главным победителем по итогам референдума является Демократическая партия. Аналитик также считает, что ДПМ и правые партии вели одну и ту же игру. „Эта игра будет продолжена и, в конечном итоге, состоится тот самый проевропейский альянс”, - говорит Корнелиу Чуря.

Исполнительный директор Института стратегических инициатив Влад Кульминский считает, что в результате референдума Партия социалистов действительно оказалась в проигрыше. „В принципе, результат был предсказуем и, в некотором роде, основан на договорённости.

После этого поражения социалистов на левом фланге открылось пространство для других политических сил, но им не будет позволено занять это пространство, поскольку ПСРМ достаточно удобна в качестве друга, партнёра или противника, чтобы после выборов 2018 года было создано необходимое большинство”, - говорит Кульминский.

Советник в КМС от Партии социалистов Станислав Вартанян считает, что референдум был украден у граждан посредством манипуляций. „По итогам референдума в проигрыше оказались кишинёвцы, а выиграла Демократическая партия”, - говорит Вартанян.

В воскресенье, 19 ноября, был проведён референдум об отзыве Дорина Киртоакэ с поста примара. Плебисцит не был признан состоявшимся, поскольку на участки пришли лишь 17,54% избирателей, имеющих право голоса.