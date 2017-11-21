Павел Филип провел накануне экстренное заседание правительства в связи с трагедией в известняковом карьере

В связи с трагедией в известняковом карьере премьер Павел Филип провел накануне экстренное заседание правительства.

Глава кабмина распорядился оказать семьям погибшим помощь и потребовал немедленно провести расследование и установить виновных.

Кроме того, премьер распорядился проверить все карьеры в стране, а в случае обнаружения нарушений правил безопасности, приостановить их работу.

Как все происходило:

(UPDATE 22: 45) Шахта по добыче известняка обрушилась в селе Пашкань Криулянского района. О случившемся властей оповестили жёны трёх шахтёров. Женщины переживали, что мужья не вернулись с работы. Немедленно к месту происшествия направили бригаду спасателей. Сотрудники СЧС обнаружили под обломками тела двух мужчин. Их коллегу с тяжёлыми травмами госпитализировали. Мужчина скончался в больнице.

Позже на место ЧП направили ещё две бригады спасателей. Более 20 человек участвовали в разборе обломков и поиске других пострадавших (По предварительной информации, кроме троих погибших, в шахте никого не было).

Как сообщают спасатели, на рабочих обрушился каменный пласт. Правоохранителям предстоит выяснить причины, которые привели к обвалу и гибели людей.

После трагедии премьер-министр распорядился оказать помощь семьям погибших. Кроме того, Павел Филип потребовал проверить шахты на территории всей страны.

(UPDATE 21: 38) Председатель Криулянского района сообщил, что обрушение произошло не на карьере, а в шахте по добыче известняка.

Кроме того, Вячеслав Бурлак рассказал, что один из рабочих погиб на месте, а второй - по дороге в больницу. О судьбе третьего шахтёра по-прежнему ничего не известно.

(UPDATE 21:23) Павел Филип распорядился создать кризисный центр, после трагедии в Криулянах.

На месте обрушения работают несколько бригад спасателей, а также представители других учреждений.

Кроме того, этим вечером, премьер-министр созвал заседание правительства.

(UPDATE 20:56) По уточнённым данным на месте ЧП находилось трое мужчин. В результате обрушения края карьера двое из них погибли на месте. О судьбе третьего шахтёра пока ничего не известно.

На место происшествия прибыли две группы спасателей. Сейчас в карьере работают 13 сотрудников СЧС.

(UPDATE 20:37) Стало известно ещё об одном погибшем. Спасатели подозревают, что под завалами могут находиться несколько человек.

(UPDATE 20:21) Два человека погибли во время обрушения карьера в Криулянском районе. Ещё один получил ранения различной степени тяжести.

Инцидент произошёл в селе Пашкань. На место ЧП отправились спасатели и председатель Криулянского района, Вячеслав Бурлак.