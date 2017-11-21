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Общество
Прямые авиарейсы в Тель-Авив будут организованы с лета
21.11.2017

С 5 июня 2018 года, один раз в неделю, по вторникам, а 6 июля – два раза в неделю, по вторникам и пятницам, будут выполняться прямые авиарейсы в Тель-Авив (Израиль), передаёт IPN.

Согласно пресс-релизу правительства, это решение было принято в ходе визита премьер-министра Павла Филипа в Израиль, состоявшегося 8–10 ноября. Запуск прямого авиарейса стал возможен после того, как правительство Молдовы сняло ограничения на количество авиакомпаний, имеющих право выполнять авиарейсы между Республикой Молдова и Государством Израиль.

Таким образом, второй по величине авиаперевозчик Израиля, ARKIA Israeli Airlines, подал заявку на выполнение рейсов по маршруту Кишинёв–Тель-Авив.


 
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