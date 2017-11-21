Сексиста-коммуниста Воронина, который попытался загнать Зотю на шест, потребовали наказать

Платформа за гендерное равенство потребовала наказать депутатов-сексистов после предложения Воронина установить в парламенте шест, чтобы Алина Зотя могла на нем упражняться.

Реплики лидера ПКРМ Владимира Воронина и депутата от партии либералов Алины Зотя на предыдущем заседании парламента не остались незамеченными. Платформа за гендерное равенство потребовала и наказать депутатов, использующих сексистский язык.

- Недопустимо, чтобы учреждение столь высокого уровня, каким является парламент Республики Молдова, использовало сексистский язык в отношении женщин. Принятие и терпимость подобного рода поведения противоречат обязательствам по обеспечению гендерного равенства и поощрения женщин в процесс принятия решений, - утверждают представители Платформы.

По их мнению, Владимир Воронин выступал с сексистскими заявлениями и разжигал ненависть, в то время как другие члены неявно поддерживали обобщенный сексистский дискурс. Организация потребовала привлечения внимания и наказания депутатов, которые используют сексистский язык и увековечивают гендерные стереотипы. Законодательство Республики Молдова, в частности,

Закон №. 71 от 14 апреля 2016 года, запрещает использование дискриминационного и сексистского языка, выражений и унизительных апелляций, оскорбляющих достоинство мужчин и женщин.

Ранее председатель ПКРМ Владимир Воронин предложил установить в зале заседания депутатов шест, чтобы представитель ЛП Алина Зотя на нем упражнялась.Свой ответ Воронину либералка опубликовала на странице в Facebook. По ее мнению, Воронин – грубиян, и молдавский парламент нуждается в молодых и воспитанных, а не в отживших свое депутатах.