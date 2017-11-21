Платону, осужденному на 18 лет, могут добавить еще 16 лет тюрьмы

Прокуроры требуют ужесточить наказание бизнесмену Вячеславу Платону, который был осужден на 18 лет по делу о хищениях из банковской сферы, и добавить к имеющемуся сроку еще 16 лет.

По словам адвокатов Вячеслава Платона, столичный суд сегодня, 20 ноября, рассматривал еще одно дело, заведенное на бизнесмена. На этот раз, о мошенничестве.

Правда, прокуроры строят свое обвинение на одних лишь предположениях. Тем не менее, обвинение требует, чтобы к тюремному сроку, который бизнесмен уже отбывает, добавили еще 16 лет тюрьмы.