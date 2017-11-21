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Политика
Платону, осужденному на 18 лет, могут добавить еще 16 лет тюрьмы
21.11.2017

Прокуроры требуют ужесточить наказание бизнесмену Вячеславу Платону, который был осужден на 18 лет по делу о хищениях из банковской сферы, и добавить к имеющемуся сроку еще 16 лет.

По словам адвокатов Вячеслава Платона, столичный суд сегодня, 20 ноября, рассматривал еще одно дело, заведенное на бизнесмена. На этот раз, о мошенничестве.

Правда, прокуроры строят свое обвинение на одних лишь предположениях. Тем не менее, обвинение требует, чтобы к тюремному сроку, который бизнесмен уже отбывает, добавили еще 16 лет тюрьмы.


 
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