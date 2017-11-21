Знаменитые поляки родом из Молдовы: художник Вениамин Слободзинский

Поляки внесли значительный вклад в науку, культуру, искусство и образование Молдовы. Вениамин Слободзинский, например, большую часть жизни прожил в Кишиневе и стал известным молдавским художником.

Родился Вениамин Слободзинский 3 мая 1923 года не в Молдове, а в селе Тимашево Куйбышевской области (СССР). Но стал он известным молдавским художником. Все дело в том, что большую часть жизни он прожил в Кишиневе. В 1952 году он окончил Республиканское художественное училище им. И. Е. Репина в городе Кишиневе, живописно-педагогическое отделение.

Работал он в области лирического пейзажа, жанровой и портретной живописи. Участвовал в многочисленных республиканских выставках Союза Художников. Являлся членом Союза Художников СССР с 1959 года.

Вениамин Николаевич участвовал в Великой Отечественной Войне. После работал художником-постановщиком на молдавском телевидении. С 1966 по 1976 годы принимал участие в создании телефильмов, телеспектаклей и телевизионного театра кукол «Прикиндел». С 1976 года работал оформителем в художественном фонде МССР.

Первая персональная выставка художника прошла в выставочном зале Союза Художников Молдовы в 1959 году (работы: «Повстанцев ведут», «На Днестре», «У автобусной станции», портреты, пейзажи, рисунки).

Умер художник в Кишиневе 14 февраля 1997 года.

15 августа 2015 года Posta Moldovei выпустила в обращение серию из 4-х марок, посвященную живописным полотнам молдавских художников-пейзажистов. Среди них была картина Вениамина Слободзинского.