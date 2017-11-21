ЕС выделит 1 миллион евро на сохранение культурного наследия Молдовы

Европейский Союз выделит Республике Молдова один миллион евро для улучшения правовой базы и защиты культурного наследия.

Деньги будут предоставлены в рамках проекта Twinning "Поддержка продвижения культурного наследия в Республике Молдова путем его сохранения и защиты", передает realitatea.md.

Моника Бабук, министр образования, культуры и исследований, отметила, что главная цель проекта заключается в оказании поддержки специализированным учреждениям Республики Молдова в консолидации применения правовой базы и совершенствовании управления в области охраны культурного наследия. Проект осуществляется в партнерстве с министерством культурной собственности, деятельности и туризма Италии.

"Наша страна имеет богатое культурное наследие, которое заслуживает того, чтобы о нем знали и защищали его. Этот проект окажет поддержку не только специалистам, но и поможет укрепить потенциал знаний и навыков продвижения областей, связанных с защитой культурного наследия внутри Республики Молдова. Раскрытие ценности культурного наследия страны может служить источником устойчивого культурного развития", - сказала Моника Бабук в заключение.

Фото: realitatea.md

Проект "Поддержка продвижения культурного наследия в Республике Молдова путем его сохранения и защиты" будет реализован в течение двух лет. Он продлится до сентября 2019 года. В проекте примут участие около 30 экспертов из Италии, которые будут работать в тесном сотрудничестве с молдавскими экспертами. Методы работы будут основываться на непрерывном диалоге, наращивании потенциала и расширении возможностей молдавских учреждений путем пересмотра законодательной базы, разработки образовательных программ, учебных визитов, стажировок в итальянских учреждениях, семинаров, рабочих ателье, тренингов, обучения на рабочем месте и развития пилотных проектов. Основными непосредственными бенефициарами проекта являются министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова и связанные с ним учреждения.