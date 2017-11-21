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Экономика
ТОП банков Молдовы по чистой прибыли
21.11.2017

Банковский сектор Молдовы продолжает наращивать свою прибыль, передает NOI.md.

По данным Нацбанка Молдовы, в частности, чистая прибыль банков страны в январе-октябре 2017 г. составила 1 млрд. 538,8 млн. леев, увеличившись на 3,4% в сравнении с тем же периодом 2016 г.

Как следует из данных НБМ, за 10 месяцев 2017 г. самую большую чистую прибыль получили: Moldova-Agroindbank – 422,5 млн. леев, Moldindconbank – 403,78 млн. леев и Victoriabank –255,5 млн. леев.

В пятерку по объему чистой прибыли за указанный период вошли также Mobiasbanca – Groupe Societe Generale с показателем 229,8 млн. леев и Energbank с показателем 56,7 млн. леев.

Далее по объемам чистой прибыли за январь-октябрь 2017 г. следуют: Eximbank – Gruppo Veneto Banca – 50,2 млн. леев, FinComBank – 39,97 млн. леев, ProCreditBank – 39,8 млн. леев, BCR Chisinau – 15,9 млн. леев, Comertbank – 15,7 млн. леев и EuroCreditBank – 9,01 млн. леев.


 
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