Нино Бурджанадзе: "Ни Грузии, ни Молдове членство в ЕС не светит"

Об этом в эксклюзивном интервью для программы «Полюс» заявила известный грузинский политик Нино Бурджнадзе.

Обещания о вступлении в Евросоюз, которые на протяжении последних 8 лет исходят от правящего большинства, не более, чем спекуляции. И дело не только в том, что молдавское общество больше не верит в светлое европейское будущее, а еще и в том, что сама Европа не намерена принимать новые страны в свой состав. И это, прежде всего, касается Молдовы, Украины и Грузии, заявила Нино Бурджнадзе, передает a-tv.md

Перспектива вступления в ЕС стран Восточного партнерства уверенно приближаются к нулю. Об этом довольно аккуратно заявляли европейские депутаты с трибун Европарламента, это хорошо понимают и опытные политики развивающихся стран, таких как Молдова и Грузия.

«Люди, которые сведущие, они понимаю, что хорошо дружить с Евросоюзом, хорошо иметь тесные контакты и отношения, однако членство нашим странам в ближайшие десятилетия не светит», - отметила грузинский политик.

По мнению Нино Бурджанадзе, главная задача Европы сегодня – это сохранение собственной безопасности и европейского единства, которые, по объективным причинам, находятся под угрозой краха.

«То, что нам столько времени не говорят о конкретных датах, о возможном членстве, для меня это абсолютно четкий сигнал. И даже мне не нужно было видеть этот сигнал, я, как политик, как человек, который прекрасно понимает и может осознать реалии современного мира, я понимаю, что сейчас Европе не до дополнительных членов. Мы же все прекрасно видим, что у Европы очень серьезные головные боли, это и миграция, и экономическое положение, это и те интеграционные процессы, которые очень важны, это и «Брексит», и Каталония, это и другие признаки, которые серьезно подрывают основы европейской безопасности и европейского единства», - говорит Нино Бурджанадзе.

У Молдовы и Грузии,помимо общих целей, которые ранее декларировались политиками обеих стран, есть и существенные отличия. Как общество, так и все ветви власти Грузии, несмотря на европейскую ориентацию, осознают реальное положение дел и пытаются сконцентрироваться на развитии своей страны. К тому же, отношения между Грузией и Россией до сих пор весьма напряженные.

В Молдове в этом плане ситуация отличается коренным образом. Президент нашей страны и большая часть молдавского общества настроены на евразийский вектор развития, который принесет большую пользу отечественной экономике и поможет преодолеть установившийся кризис. И только парламент и правительство не только по-прежнему спекулируют евроинтеграцией, но и намерены внести этот вектор развития в Конституцию нашей страны.

«В ближайшие 10 лет точно ничего не будет, для меня это абсолютно ясно», - подчеркнула Нино Бурджанадзе.