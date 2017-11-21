Дело Шора до сих пор не попало в Апелляционную палату

Спустя четыре месяца после вынесения мотивированного решения судом Кишинева по делу бизнесмена и примара Оргеева Илана Шора, дело так и не дошло до Апелляционной палаты.

Дело было заблокировано в Буюканском суде Андреем Никулче, который его рассматривал, передает tv8.md со ссылкой на anticoruptie.md.

"Да, дело находится у меня, мы еще не представили его в Апелляционный суд, потому что перевод решения не закончен. Ответчик не знает государственный язык и это является нарушением его прав. Я не знаю, когда перевод будет сделан, этим занимаюсь не я, но только после этого отправим дело дальше", - сказал судья.

На вопрос, почему мотивированное решение по делу Шора не было опубликовано на судебном портале, Никулча ответил, что оно было рассмотрено на закрытом заседании и может быть обнародовано только после решения Апелляционной палаты.

Примар Оргеева Илан Шор был приговорен к семи годам и шести месяцам тюремного заключения в пенитенциаре полузакрытого типа по делу об отмывании денег и кредитах, предоставленных Banca de Economii в 2014 году.