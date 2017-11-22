Кишинев попросил не включать в повестку дня сессии генассамблеи ООН вопрос о выводе российских войск из Приднестровья

Вопрос о выводе российских войск из Приднестровья не был включен в повестку дня Генеральной ассамблеи ООН по просьбе самой Молдовы, которая первоначально выступила с этой инициативой. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом написала во вторник газета Ziarul de garda.

Издание отмечает, что в его распоряжении "оказался документ, доказывающий, что в своих заявлениях молдавские власти говорят одно, а в документах - другое": "Документ показывает, что 20 октября власти РМ потребовали, чтобы вопрос о выводе российских войск из Приднестровского региона не был включен в повестку дня заседания ООН 23 октября. Документ подписан постоянным представителем РМ при ООН Виктором Морару".

Газета публикует ксерокопию письма постпреда РМ в ОН в адрес председательствующего на 72-й сессии Генассамблеи ООН Мирослава Лайчака. В письме молдавский дипломат просит, чтобы "вопрос был отложен до следующего совещания без указания конкретной даты и чтобы запрос был доведен до сведения членов Генерального комитета ООН".

В конце августа постпред РМ в Нью-Йорке обратился в ООН с просьбой включить вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генассамблеи ООН. В середине сентября ряд СМИ сообщили из Нью-Йорка, что предложение РМ о выводе российских войск не будет рассматриваться. Они ссылались на утверждение пресс-секретаря председателя 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Брендена Вармы, который сказал, что решение не включать этот вопрос в повестку дня сессии принято по взаимной договоренности РМ и РФ.

После этого МИД Молдовы опроверг информацию. Министерство заявило, что запрос Кишинева о включении этого вопроса в повестку дня Генассамблеи "стоит в списке дополнительных вопросов повестки Генассамблеи и будет рассмотрен на одном из октябрьских заседаний сессии", в соответствии с программой работы Генерального комитета, ответственного за процедурные аспекты составления и дополнения повестки дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Председатель парламента РМ Андриан Канду заявил тогда, что "Кишинев будет добиваться вывода оперативной группы российских войск из Приднестровья". Он даже ездил в Турцию и ряд других стран, чтобы заручиться поддержкой этой инициативы РМ. Канду заявил, что "Молдова уже получила поддержку со стороны многих государств".

Премьер-министр Павел Филип заявил на заседании правительства во вторник, что Молдова не отказывается от своего требования о выводе российских войск из Приднестровья. Глава кабмина опроверг сообщения СМИ о том, что Молдова попросила не включать этот вопрос в сессию Генеральной ассамблеи ООН.

"Эта информация абсолютно лишена логики, поскольку невозможно исключить какой-либо вопрос, если его еще нет в повестке дня", - сказал Филип, попросив представителей СМИ исправить свою ошибку и не вводить население в заблуждение.

Министерство иностранных дел и евроинтеграции также опровергло информацию, подтвердив готовность добиваться вывода российских войск в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе Молдовы от 21 июля 1992 года и решениями ОБСЕ, в частности, Стамбульского саммита 1999 года. МИДЕИ напоминает, что "рассмотрение запроса просто отложено, чтобы за это время заручиться поддержкой как можно большего количества государств".

Министерство выразило сожаление в связи с появлением в ряде СМИ непроверенной и неверной информации о том, что власти РМ требуют вывода миротворческих сил, в то время, как речь идет только об оперативной группе российских войск.