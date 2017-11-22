ЛП: "Темные планы, задуманные в лабораториях Кремля, имеют хорошо продуманную цель - поставить республику на колени перед Путиным"

Либеральная партия сделала заявление в связи с тем, что Партия социалистов объявила сегодня, 21 ноября, что планирует собрать до начала февраля более миллиона подписей для перехода Республики Молдова к президентской форме правления. Либералы утверждают, что „после того, как были выброшены на ветер девять миллионов леев на проведение референдума в Кишиневе, который не увенчался успехом, социалисты готовы вытащить из карманов граждан еще 70-80 млн. леев для удовлетворения другого каприза Додона - получить абсолютную власть”.

ЛП отмечает, что Игорь Додон и социалисты „снова осмелели” и объявили, что инициируют новый референдум, на этот раз на республиканском уровне, с целью перехода Республики Молдова от парламентского правления к президентской форме правления. „Мы считаем, что эти темные планы, задуманные в лабораториях Кремля, имеют хорошо продуманную цель - поставить республику на колени перед Путиным. Мы считаем, что Додон и социалисты так ничему и не научились из совершенных ранее ошибок”, отмечается в пресс-релизе ЛП, цитируемом IPN.

Партия напоминает, что Игорь Додон предложил и другой консультативный референдум, который должен был состояться 24 сентября, но на запрос депутатов либералов этот плебисцит был объявлен неконституционным, а „местный референдум от 19 ноября в Кишиневе провалился благодаря мужеству и достоинству жителей, которые не захотели участвовать в этом фарсе”.

Партия социалистов объявила во вторник, 21 ноября, что собрала на сегодняшний день более 300 тыс. подписей для перехода Республики Молдова к президентской форме правления, а в начале февраля количество собранных подписей достигнет более миллиона. Согласно ПСРМ, после того, как будут получены полномочия, предусмотренные Конституцией и законодательством, станет возможным установить порядок в стране, искоренить преступность и коррупцию.