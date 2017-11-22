Подписание соглашения о функционировании Днестровского гидроэнергоузла приведет к смерти реки, считает председатель Международной ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras Илья Тромбицкий.

Как передает "ИНФОТАГ", он сообщил на пресс-конференции во вторник, что "в проекте договора существует большое количество противоречий".

"Например, в документе под Днестровским гидроэнергоузлом подразумевается Днестровское водохранилище и две ГЭС. А речи о строительстве шести новых гидроэлектростанций даже не идет. И эти новые ГЭС вовсе не будут "малыми", каждая из них будет аналогична Дубоссарской", - сказал он.

По словам эксперта, "одним из основных пунктов конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, является безопасное использование водных ресурсов".

"Но процесс переговоров с Украиной фактически лишает Молдову всякой инициативы. Например, правительство Украины должно предоставить Молдове до конца ноября документ "Об управлении Днестровским гидроэнергоузлом". С учетом, того что соглашение может быть подписано в 2017 г., на изучение этого 200-страничного документа у молдавских специалистов останется чуть более месяца", - заметил он.

Экс-директор НАРЭ Виктор Парликов отметил, что "заключение соглашения в этом виде может привести к росту напряженности между Молдовой и Украиной на многие годы".

"Подписание договора необходимо отсрочить до проведения экспертного исследования по оценке воздействия на окружающую, социальную и экономическую среду", - считает он.

Директор Института публичных политик (IPP) Аркадие Барбэрошие сказал, что "данный вопрос является жизненно важным как для граждан Молдовы, так и Украины". "Поэтому данный договор должен быть заключен в максимально прозрачной форме и без лишней поспешности, которую проявляют правительства. Детальный анализ всех положений функционирования Днестровского гидроэнергоузла потребует достаточно длительного времени", - заключил он.