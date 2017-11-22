Кадровые перестановки в правительстве РМ

Кабинет министров одобрил на сегодняшнем своем заседании ряд кадровых перестановок в правительстве.

Как сообщает портал ТРИБУНА, от должности заместителя министра финансов была освобождена Мария Кэрэуш, которая ранее была задержана НЦБК по подозрению в коррупции.

От должности заместителя директора НАРЭКИТ освобожден Корнелиу Жалоба. На его место назначен Андрей Мунтян.

Также сегодня правительство Республики Молдова назначило Чрезвычайного и Полномочного посла во Франции Эмиля Друка по совместительству на должность Чрезвычайного и Полномочного посла в Королевстве Монако с резиденцией в Париже.

Андриана Кептине