Кадровые перестановки в правительстве РМ

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Политика
Кабинет министров одобрил на сегодняшнем своем заседании ряд кадровых перестановок в правительстве.
Как сообщает портал ТРИБУНА, от должности заместителя министра финансов была освобождена Мария Кэрэуш, которая ранее была задержана НЦБК по подозрению в коррупции.
От должности заместителя директора НАРЭКИТ освобожден Корнелиу Жалоба. На его место назначен Андрей Мунтян.
Также сегодня правительство Республики Молдова назначило Чрезвычайного и Полномочного посла во Франции Эмиля Друка по совместительству на должность Чрезвычайного и Полномочного посла в Королевстве Монако с резиденцией в Париже.
Андриана Кептине
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