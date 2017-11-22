Правительство Филипа-Плахотнюка продало Днестр Порошенко. Река не выживет

Строительство гидроэлектростанций, запланированных украинской стороной, уничтожит реку Днестр. Три миллиона граждан Республики Молдова и более одного миллиона человек в Одесской области останутся без основного источника питьевой воды, а популяция рыб и птиц, которые населяют это водное пространство, значительно снизится. В то же время, из-за снижения природного водорасхода, резко возрастет концентрация вредных веществ в воде. Об этом заявили представители гражданского общества Молдовы, которые выступили с призывом относительно переговоров по договору о функционировании гидроэлектрического комплекса Днестровск.

Обращение подписали бывший премьер-министр Ион Стурза, экс-министр и экс-вице-министр окружающей среды Валериу Мунтяну и Дорин Душчак, лидеры экологических ассоциаций – Илья Тромбицкий и Алеку Реницэ, общественные активисты и эксперты Юлиан Гроза, Дионис Ченуша, Серджиу Тофилат, Вячеслав Ионицэ, Виктор Парликов, Валентин Лозовану и др..

Президент Ассоциации Eco-Tiras Илья Тромбицкий отметил в ходе пресс-конференции в IPN, что в мире есть много примеров устойчивого управления реками. Эффективное управление реками и водоемами приносит прибыль. В случае Республики Молдова, которая имеет такое богатство как река Днестр, власти, к сожалению, не могут обеспечить, совместно с властями Украины, устойчивую и эффективную координацию.

В течение более 20 лет лоббировалось соглашение о современном Днестре, подписанное в 2012 году, и теперь оно должно быть ратифицировано. По мнению Ильи Тромбицкого, в соглашении были оговорены основные принципы управления реками, что означает справедливый доступ для всех пользователей воды к услугам водных бассейнов. Однако в настоящее время есть пользователь воды, который монополизировал эту реку. Есть намерение узаконить эту монополизацию путем переговоров между Республикой Молдова и Украиной. Эколог говорит, что анализ проекта Договора о Функционировании гидроэлектрического комплекса Днестровск указывает на многие проблемы, которые могут уничтожить реку Днестр.

По его словам, были исключены положения о выплате компенсаций за ущерб, причиненный этим гидроэнергетическим комплексом (стоимость потерянных экосистемных услуг). Вместе с тем ничего не говорится о шести дополнительных гидроэлектростанциях, запланированных правительством Украины в малой пойме Верхнего Днестра. Президент Ассоциации Eco-Tiras настаивает на том, чтобы в тексте договора были отражены четкие гарантии экологического водорасхода и механизмы компенсации потерь экологических услуг в результате функционирования комплекса.

Переговоры по договору о функционировании гидроэлектрического комплекса ведутся „в пакете” с другими вопросами двусторонней молдавско-украинской повестки дня. Гражданское общество Молдовы требует от властей отказаться от такого подхода и приостановить переговоры по вопросу функционирования Днестровского гидроэлектрического комплекса до проведения международной специализированной компанией исследования по оценке воздействия на окружающую, социальную и экономическую среду. Так же для водохранилища, которое должно быть сдано в эксплуатацию и для шести ГЭС, запланированных для строительства на украинской стороне Верхнего Днестра.

Исполнительный директор Института публичных политик Аркадие Барбэрошие заявил в ходе пресс-конференции в IPN, что молдавско-украинские переговоры по договору активизировались на протяжении этого года и ведутся недопустимо. „Я видел документ, на основе которого должны вестись переговоры, и именно этот документ показал нам, что не все ясно и не все хорошо с этим договором”, - отметил директор ИПП.

Эксперты считают, что договор приведет к деградации и разрушению экосистем в низовьях реки Днестр если не будут сделаны существенные изменения, и будет генерировать огромные экономические затраты для идентификации альтернативных источников питьевой воды, которые могут варьировать от нескольких сотен миллионов до более одного миллиарда долларов. Согласно проекту договора, Молдова будет лишена права на использование воды на своей территории, которая имеет выход к буферному резервуару, так как весь берег Молдовы будет предоставлен Украине в аренду на длительное время, без права доступа к воде для Республики Молдова.

„Этот договор является жизненно важным для Республики Молдова, для граждан страны, а так же для граждан Украины из Одесской области. Во-первых, этот договор должен быть заключен в прозрачной форме. Во-вторых, необходимо извлечь его из пакета постановлений и вести переговоры по нему отдельно”, - заявил исполнительный директор Института публичных политик Аркадие Барбэрошие в ходе пресс-конференции в IPN.

Бывший генеральный директор НАРЭ Виктор Парликов заявил, что переговоры по договору в пакете с другими вопросами двусторонней молдавско-украинской повестки дня, таких как: смешанные таможенные посты, признание собственности Молдовы на территории Украины, демаркация молдавско-украинской границы, приднестровская проблема и пр. - это не самый лучший подход. Более того, такой подход может привести к компромиссам, которые могут негативно повлиять на жизнь граждан Республики Молдова.

Эксперт ИПП Ион Эфрос заявил, что этот проект договора игнорирует сознательно экологические положения Соглашений об ассоциации ЕС–Молдова и ЕС–Украина, в частности, четыре директивы. Также упускаются из виду и четыре директивы, которые Республика Молдова и Украина обязались соблюдать в рамках Договора энергетического сообщества. Эксперты считают, что обход механизмов ЕС по защите окружающей среды трудно понять для двух государств, которые формально обязались через эти договоры модернизироваться, реформироваться и интегрироваться в европейское правовое и экономическое пространство ценностей.

Гражданское общество требует публикации обновленного проекта договора о функционировании гидроэлектрического Днестровского комплекса, вместе со всеми приложениями, и подвергнуть его публичным консультациям, как предусмотрено национальным законодательством, Соглашением об Ассоциации с ЕС и Договором энергетического сообщества. Кроме того, нужно отказаться от идеи подписания этого договора в спешке и любой ценой до конца 2017 года