В 2018 году граждане Молдовы должны будут сказать твердое «да» объединению двух румынских государств

Рвение, с которым взялся за продвижение унионизма в Молдове Траян Бэсеску, уже дает результаты. Об этом пишет в своем личном блоге вице-председатель партии Национального единства (ПНЕ) Анна Гуцу.

Как сообщает портал ТРИБУНА, в своем сообщении она говорит о визитах экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, предпринятых совместно с командой партии в районы Республики Молдова.

«Ни один политик европейского масштаба, каким является Траян Бэсеску, до настоящего времени не осмеливался так открыто и решительно говорить об объединении двух румынских государств. Траян Бэсеску избрал путь личного общения с людьми, настояв на том, что появлений на ТВ и близко недостаточно, для того, чтобы рассказать людям правду об Объединении», — пишет она.

По ее мнению, «триумфальное шествие унионизма стало возможным благодаря активному участию талантливого политика Траяна Бэсеску в молдавской политике». «Нас ждет 2018 год, который станет поворотным, и в который граждане Республики Молдова должны будут решить свою судьбу, сказав твердое «да» Объединению двух румынских государств», — отмечает Анна Гуцу.

Кристина Пендя