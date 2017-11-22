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Политика
Общественные организации намерены инициировать референдум по отмене смешанной избирательной системы
22.11.2017

Ряд представителей общественных организаций намерены инициировать референдум по отмене смешанной избирательной системы в Молдове. Как передает "ИНФОТАГ", об этом они объявили во вторник на пресс-конференции в Кишиневе.

Общественники мотивировали свое решение тем, что "референдум - единственный инструмент, предусмотренный Конституцией и Избирательный кодексом, который дает гражданам возможность отменить злоупотребления депутатов".

Гражданский активист Валериу Паша сообщил, что не позднее чем через месяц активисты сформируют инициативную группу, которая подаст необходимые документы в ЦИК. После у группы будет несколько месяцев на то, чтобы собрать минимум 200 тыс. подписей граждан.

"Призываем всех граждан и политические силы страны участвовать в референдуме, поскольку при действующей избирательной системе парламентские выборы 2018 г. могут превратиться в обычную формальность, а граждане потеряют последний инструмент влияния на ситуацию в стране. На проведение плебисцита понадобится порядка 40 млн. леев, но это не много по сравнению с миллиардами леев, которые вынуждены вернуть граждане из-за "кражи века". Если не отменить смешанную избирательную систему, то власти могут осмелиться на еще одну кражу", - считает он.

Директор Transparency International Moldova Лилия Каращук сказала, что политическая борьба всегда связана с личными интересами, однако никогда еще в истории Молдовы личная выгода так сильно не противоречила общественным интересам. "В такой ситуации у нас нет другого мирного решения сложившейся проблемы, кроме инициативы референдума. Нужно признать, что многие уже устали от референдумов, однако это единственный способ защитить демократию", - считает она.

Директор Института общественных политик Аркадие Барбарошие отметил, что в стране сформирована власть, "которая не представляет граждан и проголосовала за закон, который не служит интересам граждан".

Певец Паша Парфени считает, что "при действующей избирательной системе правящей ДПМ будет легче разбираться с независимыми депутатами, если учесть, что ранее демократам удалось развалить несколько партий в парламенте".


 
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