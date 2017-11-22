Правительство одобрило проект Закона о бюджете на 2018 год

Правительство одобрило проект Закона о государственном бюджете на 2018 год. Документ был разработан в соответствии с приоритетами государственной политики правительства, с учётом положений соглашений о финансировании с партнёрами по развитию, передаёт IPN.

Проект Закона о государственном бюджете на 2018 год основан на 3%-ном экономическом росте, повышении экспорта на 8% и увеличении импорта на 6%.

„У нас благоразумный подход, и я думаю, что наш потенциал выше, учитывая происходившее в этом году. Реальность оказалась гораздо более позитивной и оптимистичной, чем наши прогнозы”, - отметил премьер Павел Филип.

Согласно документу, доходы госбюджета составляют 36,6 миллиарда леев, что на 8,4% больше по сравнению со скорректированным государственным бюджетом на 2017 год. Рост доходов обусловлен, главным образом, увеличением поступлений от налогов, сборов и грантов. Объём последних составит 2,8 миллиарда леев, что на 1,6 миллиона больше, чем в текущем году.

Расходы государственного бюджета составят 41,3 миллиарда леев, что на 9,3% больше по сравнению со скорректированным госбюджетом на 2017 год. Расходы увеличатся на фоне запланированного увеличения зарплат, повышения уровня пенсий, осуществления других мер в области социальной защиты и в образовательной сфере.

Параллельно будут обеспечиваться финансированием такие текущие программы расходов, как: Дорожный фонд (1,7 миллиарда леев, включая перечисления местных бюджетов), Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельских районов (900 миллионов леев), Национальный фонд регионального развития (200 миллионов леев), Фонд энергоэффективности (50 миллионов леев).

Проект бюджета на 2018 год предусматривает значительное увеличение инвестиционной составляющей. Так, в следующем году будут осуществляться около 54 проектов, финансируемых за счёт внешних источников, на реализацию которых выделяется 4,3 миллиарда леев, что в 2 раза больше, чем в текущем году. Наиболее важные из них связаны с развитием дорожной инфраструктуры, конкурентоспособного сельского хозяйства, с обеспечением машинами скорой помощи.

Дефицит госбюджета оценивается в 4,7 миллиарда леев. Он будет профинансирован за счёт внешних источников (чистый приток от внешних кредитов, предоставляемых в целях бюджетной поддержки, а также реализация проектов, финансируемых из внешних источников) и внутренних источников (включая средства от приватизации государственного имущества и от продажи активов ликвидируемых банков).

На этом же заседании кабмина были одобрены проекты Закона о бюджете государственного социального страхования на 2018 год и Закона о фондах обязательного медицинского страхования на 2018 год.