Павел Филип: Мы остаемся на своих позициях, но просим тактическую отсрочку

Молдова сохраняет позицию в отношении включения вопроса об отзыве иностранных войск со своей территории в повестку дня Генеральной ассамблеи ООН, заявил Павел Филип. Премьер прокомментировал информацию из прессы о том, что Молдова попросила исключить данный вопрос из повестки дня.

Премьер-министр сказал, что является нонсенсом просить снятие с повестки дня вопроса, который даже не был включен. „Республика Молдова попросила тактическую отсрочку для рассмотрения данного вопроса”, - подчеркнул премьер. „Это тактический подход, когда знаешь, что нет всех необходимых голосов, но есть опасность получения отрицательного результата”, - добавил Павел Филип. По словам премьера, „эти заявления о том, что Молдова отказалась от того, чтобы этот вопрос был включен в повестку дня Генеральной ассамблеи ООН, являются грубым манипулированием общественным мнением”.

В конце августа Республика Молдова обратилась в Организацию Объединенных Наций с просьбой включить вопрос о выводе миротворческих российских сил из приднестровского региона в повестку дня второго заседания 72-й сессии Генеральной ассамблеи.

В сегодняшнем номере Ziarul de Gardă написано, что редакция газеты располагает некоторыми документами, которые показывают, что 20 октября власти Молдовы потребовали, чтобы вопрос не был включен в повестку дня заседания ООН, запланированного на 23 октября. Документ подписан постоянным представителем Республики Молдова при ООН Виктором Морару. В этом же контексте молдавские власти попросили, чтобы тема была перенесена на последующее заседание, не уточнив, когда именно.