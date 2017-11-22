Меры по борьбе с птичьим гриппом, идентичные применяемым в странах ЕС

Риск передачи птичьего гриппа домашней птице и другим содержащимся в неволе птицам от диких птиц позволят снизить утверждённые правительством поправки к принятому им ранее постановлению о мерах по надзору, контролю и борьбе с птичьим гриппом, передаёт IPN.

Принимая эти поправки, Молдова присоединяется к соответствующим европейским директивам, что облегчит торговлю яйцами и мясом птицы со странами ЕС. Молдова выражает надежду на то, что в ближайшем будущем Европейский союз откроет перед ней свой рынок для экспорта этих продуктов.

Изменения и дополнения предусматривают укрепление системы раннего выявления птичьего гриппа Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов и усиленного надзора с его стороны, с целью предотвращения возникновения очагов заболевания.

Планируется также определить районы с повышенным риском, осуществлять надзор и мониторинг высокозаразных заболеваний у домашних и диких птиц.

Евросоюз предоставил Молдове экспортные квоты на продукцию животного происхождения, однако они уже несколько лет остаются неизрасходованными. В ЕС предъявляются очень строгие требования к продуктам животного происхождения.

В настоящее время из продуктов животного происхождения Молдова экспортирует только пчелиный мёд. Яйца и куриное мясо могут стать двумя следующими продуктами, которые можно будет экспортировать на европейский рынок. Профильные ведомства страны и отечественные производители уже давно работают в этом направлении.