Социалисты обусловили свое же обещание добиваться досрочных парламентских выборов

Фактически возглавляемая Игорем Додоном Партия социалистов объявила об условии, при котором она готова бороться за проведение досрочных парламентских выборов.

Объявив о том, что досрочные выборы являются «приоритетом не только социалистов, но также и президента страны», социалисты сразу же оговорились, что готовы их добиваться лишь, когда «возникнет малейшая возможность».

Об этом было заявлено на проведенной руководством Партии социалистов во вторник пресс-конференции.

«Мы знаем, что досрочные парламентские выборы остаются приоритетом не только социалистов, но также и президента страны, и если возникнет малейшая возможность для их объявления, она будет использована», - заявила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный. В то же время, лидер социалистов не сообщила, чем продиктовано это новое условие и в связи с чем следует этой «малейшей возможности».

Примечательно, что спустя несколько часов, в ходе своего видео-обращения в социальных сетях, Игорь Додон уже говорил о 2018 году, как об этапе подготовки к очередным парламентским выборам.

Ранее Додон неоднократно официально отказывался от своего же обещания о роспуске парламента, пересматривал его, а затем уже пересматривал свое же измененное предвыборное обещание, данное перед избранием президентом.

В частности, Додон, обещавший в предвыборной кампании добиться досрочного роспуска парламента, впервые публично от этого отказался, объявив 12 июня 2017 года в Посольстве России о проведении ординарных парламентских выборов в 2018 году, назвав этот год «годом выборов».

Два месяца спустя, 17 августа, Додон подтвердил свое решение отказаться от проведения досрочных парламентских выборов. Тогда, он собрал совещание своих советников, поручив им разработать Стратегию национальной безопасности до завершения мандата действующего парламента, «не позднее конца 2018 года».

Последний раз Игорь Додон отказался от проведения досрочных парламентских выборов во время совей беседы с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 10 октября, когда Додон объявил, что «парламентские выборы состоятся у нас в 2018 году»