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Политика
МИДЕИ: Молдова не отзывала обращение к Генассамблее ООН
22.11.2017

Кишинев и дальше будет добиваться вывода российских войск с территории республики. Министр иностранных дел Андрей Галбур опроверг сообщение об отзыве документа, отправленного Генеральной ассамблее ООН. 

”То, о чем написали в Ziarul de Gardă, на самом деле - просьба отложить рассмотрение этого вопроса на заседании комитета. Просто такова процедура. Мы продолжим работу в ООН, чтобы заручиться поддержкой других стран, и этот вопрос включили в повестку".

Премьер Павел Филип назвал сообщение в прессе манипуляцией. 

"Мы будем добиваться рассмотрения этого вопроса. Говорить, что мы отказались, на мой взгляд, грубая манипуляция. И хуже всего, что некоторые из этих СМИ получают финансовую поддержку Евросоюза и США, чтобы объективно информировать жителей Молдовы. А они даже не проверяют факты", - сообщил премьер-министр Павел Филип.

В Кишиневе подчеркивают, что Россия обязалась вывести войска из Молдовы еще на Стамбульском саммите ОБСЕ в 99 году. Также это обязательство было прописано в Соглашении о мирном урегулировании приднестровского конфликта, заключенном в 92-м.


 
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