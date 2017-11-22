Berlin economics подготовит прогноз бюджета приднестровья и рекомендации к нему

Консалтинговая компания Berlin Economics подготовит прогноз бюджета Приднестровья на среднесрочную перспективу и рекомендации на ближайшие три-пять лет. Об этом говорилось во вторник на встрече председателя правительства непризнанной ПМР Александра Мартынова с представителями немецкой компании во главе с менеджером проекта Йоргом Редеке.

Как сообщает «ИНФОТАГ» со ссылкой на сайт кабмина региона, премьер рассказал о подготовке стратегии бюджетной и налоговой политики на 2018 г., в которой будут отражены основные макроэкономические параметры. Документ предполагает, что дефицит бюджета будет снижаться путем уменьшения госрасходов в совокупности с увеличением налоговых поступлений за счет роста экономики на 6-7% в год.

Йорг Редеке сообщил, что Berlin Economics занимается фискальным анализом, который включает обзоры расходной, доходной частей бюджета и его дефицит. Совместную работу с Приднестровьем в компании видят по линии таможенной реформы.

Эксперт представил проведенный компанией анализ пенсионной системы Приднестровья, и рассказал об еще одной сфере исследования - расходах на госуправление.

Итоговый отчет Berlin Economics намерен представить в первой половине декабря.

Как уже сообщал «ИНФОТАГ», Berlin Economics работает с властями Приднестровья уже несколько лет. В конце декабря 2016 г. компания подготовила, к примеру, материал о курсовой политике, в рамках которого были предложены выходы из сложившейся ситуации с обменным курсом приднестровского рубля путем его девальвации.