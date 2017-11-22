22 Ноября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Число кишиневцев заболевших ОРВИ растет
22.11.2017

С приходом более холодных температур жители столицы начали заболевать. По последним данным, количество заболевших ОРВИ в Кишиневе выросло на 6%, в сравнении с прошлой неделей.

Отмечается, что наибольший процент заболевших среди детей, что объясняется неокрепшей детской иммунной системой. В городских больницах лежит 1661 детей. Некоторая часть заболевших отлеживается дома, передает actualitati.md

Врачи призывают родителей быть более осмотрительными к своим детям, и при появлении высокой температуры обращаться к врачу.


 
Количество просмотров:
64
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.