Число кишиневцев заболевших ОРВИ растет

С приходом более холодных температур жители столицы начали заболевать. По последним данным, количество заболевших ОРВИ в Кишиневе выросло на 6%, в сравнении с прошлой неделей.

Отмечается, что наибольший процент заболевших среди детей, что объясняется неокрепшей детской иммунной системой. В городских больницах лежит 1661 детей. Некоторая часть заболевших отлеживается дома, передает actualitati.md

Врачи призывают родителей быть более осмотрительными к своим детям, и при появлении высокой температуры обращаться к врачу.