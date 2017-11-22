Игорь Додон: У нас с румынами вообще нет проблем, кроме одной

Сегодняшняя прямая линия с президентом в «Одноклассниках» набрала около одного миллиона просмотров. Общение с пользователями длилось более одного часа. За это время глава государства ответил на десятки вопросов, затрагивающих различные политические, экономические и социальные темы.

Зрители, в частности, интересовались, какие сложились у президента отношения с лидерами европейских стран.

«Неплохие отношения. Буквально три недели назад я встречался с президентом Италии. Мы обсудили очень много текущих вопросов, и в следующем году президент Италии обещал приехать в Молдову. Несколько месяцев назад я встречался с премьер-министром Венгрии Орбаном. Кстати, с Орбаном мы нашли общий язык по очень многим направлениям», - отметил президент. Игорь Додон сообщил, что на ближайшее время у него запланированы и другие визиты в страны ЕС.

«Кстати, по этому поводу меня спрашивают: «А к братскому румынскому народу когда в гости?» Я направил официальное приглашение президенту Румынии Йоханнису, чтобы он приехал с официальным визитом в Республику Молдову. Ответа пока не получил. У нас с румынами вообще проблем нет, кроме одной: некоторые там поддерживают унионистов и хотят разрушить нашу государственность. Вот по этому вопросу не будет никакого компромисса. Братья – братьями, но каждый в своем доме», - отметил президент.

Игорь Додон не исключает, что общение с жителями страны в прямом эфире в "Одноклассниках" может стать традиционным.