Румынию накрыло радиационное облако рутения: задело ли оно Молдову

По данным МАГАТЭ, выброс изотопа зарегистрирован в Восточной части соседней страны - то есть, на границе с нашей

В конце сентября 2017 года немецкие метеорологи зафиксировали выброс радиоактивного рутения-106 на Южном Урале. Челябинская область прямо не называется. По их данным, химическое облако доползло до Европы. Ru-106, по данным Росгидромета, был обнаружен в незначительных количествах на территории стран Евросоюза.

"Росатом" не стали отрицать данные МАГАТЭ о фиксации изотопа рутения в Европе, в особенности в восточной ее части — над Румынией. Может, над Молдовой тоже нависла опасность, а мы не знаем?

- Все от концентрации зависит, - считает молдавский эколог Илья Тромбицкий. - Думаю, что в данном случае, подпороговые концентрации, поэтому не грозит. Минимальные концентрации.

- Но ведь изотопы рутения зафиксировали и в Румынии...

- У нас должна быть аналогичная ситуация. Но должны быть большие концентрации, чтобы было какое-то серьезное воздействие. Плохо, что Россия не выполняет своих обязательство по информированию своих соседей. То, что они скрыли, это плохо.

- Радиационный фон в Молдове в пределах нормы, - сообщила нам пресс-секретарь Службы гражданской защиты Лилиана Пушкашу.

В октябре Государственная гидрометеорологическая служба проводила наблюдения за уровнем радиации на 7 метеорологических станциях страны (Сорока, Фэлешты, Корнешты, Бравича, Бэлцата, Леова, Комрат), замеры проводились дважды в сутки — в 07:00 и 20:00.

Проверки проводились и на пяти основных станциях — Бричаны, Бельцы, Кишинев, Кагул, Штефан-Водэ.

Для определения телеуральных и техногенных радионуклидов в компонентах среды были проанализированы образцы воздуха, атмосферных осадков и проб поверхностных вод, собранных с территории республики.

Ни в одном из населенных пунктов превышения нормы уровня радиации обнаружено не было.

СПРАВКА "КП"

Рутений-106 представляет собой радионуклид искусственного происхождения. Это продукт деления, получаемый на атомных электростанциях в результате деления ядер урана. Рутений-106 очень вредный радиоактивный элемент, который из организма человека вывести невозможно.

С воздухом этот элемент попадает в организм и оседает в легких. Период его распада составляет год. В человеческом организме он может содержаться до 10 лет. Спиртными напитками, кислым молоком и прочими продуктами его вывести из организма невозможно,. Рутений-106 может спровоцировать онкологические заболевания. И в то же время его используют для лечения доброкачественных опухолей. Его вводят как инъекцию в организм человека. В последние время, используют для лечения рака глаз.

Леонид РЯБКОВ