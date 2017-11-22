Михай Гимпу ответил на вопрос, кто представляет опасность для Республики Молдова

Михаю Гимпу задали вопрос, который сложно правильно расценить - кто представляет большую опасность для Молдовы, Игорь Додон или Влад Плахотнюк?

Как передает unimedia.info, вопрос был задан в ходе программы "Important" на телеканале TVC 21.

Глава Либеральной партии ответил, что опасность несут оба.

"Они играют заодно. Кто проголосовал за смешанное голосование в Парламенте? Кто был в правительстве, либералы или социалисты, с кем они советовались? Почему они не консультировались с теми, с кем были вместе в правительстве, которые приняли государственный строй".

Когда же либерала спросили, кто победил в результате такого голосования, учитывая то, что ДПМ настаивала на одномандатной системе, он ответил:

"Ни один, ведь оба подверглись обвинениям как стороны граждан, так и со стороны европейских партнеров. Выиграть можно только тогда, когда приносишь пользу обществу".

Напомним, что в апреле текущего года Игорь Додон выступил против продвигаемой одномандатной системы голосования и предложил смешанную систему, которая была в итоге утверждена.