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От кого хочет избавиться Влад Плахотнюк?
22.11.2017

Этот вопрос задал мне один румынский журналист в связи с объявлением ДПМ о том, что до 19 декабря будет пересмотрен состав членов правительства, и не исключено, что некоторые из них будут лишены должностей.

Я открыто заявил этому журналисту, что это объявление ДПМ не обязательно означает, что Влад Плахотнюк хочет избавиться от кого-то конкретного. Я думаю, что это объявление всего лишь последний аккорд реформы центральной публичной администрации, которая была проведена в этом году. Были совмещены министерства, упразднены должности заместителей министров, усилена роль госсекретарей.

Ясно, что ДПМ не смогла рисковать и произвести замену министров, потому что они не знали, как это воспримет президент Игорь Додон.

Он мог бы блокировать назначение новых министров и парализовать деятельность правительства. Случай нового министра обороны помог демократам протестировать новый механизм, который позволит им в дальнейшем избежать сопротивления президента. Имея такой прецедент, они смело могут провести кадровые перестановки без риска. Именно так они и поступят, завершив все то, что было запланировано изначально.

Во-вторых, кадровые перестановки связаны с выборами в 2018 году. Они будут произведены с учетом позиций ДПМ и с учетом сфер, которые партия захочет вывести на первый план, чтобы воспользоваться ими в предвыборной кампании. На должности будут назначены министры, которые дадут ДПМ уверенность в надежности соответствующей сферы в ходе предвыборной кампании. Именно такие министры и сохранят свои министерские кресла.

Именно так я рассматриваю планирующиеся кадровые перестановки в правительстве – запоздалые штрихи к уже внедренной реформе, и действия, нацеленные на предвыборную кампанию.

Я далек от мысли, что весь этот сыр-бор затеяли лишь из-за того, что Влад Плахотнюк хочет избавиться от кого-то конкретного, как предположил румынский журналист. Если серьезно, кто сомневается в том, что если Влад Плахотнюк хочет от кого-то избавиться, он сделает это без того, чтобы проводить столь сложный процесс с кадровыми перестановками.

Игорь Волницки


 
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