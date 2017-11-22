Нарушения на референдуме и загадочный бюллетень

Виктор Суружиу

Местный референдум об отзыве Дорина Киртоакэ с должности столичного градоначальника, признанный не состоявшимся, сопровождался массовыми отступлениями от действующего законодательства, которые, по мнению экспертов и наблюдателей, могли повлиять на итоговый результат.

Сообщения о зарегистрированных инцидентах появились уже в первые минуты после начала плебисцита. Вначале лидировали такие нарушения, как открытие с опозданием избирательных участков, не опечатанные урны для голосования, а также наличие агитационных материалов в запрещенных местах. Впоследствии перечень нарушений заметно расширился.

Инциденты накануне референдума

За проведением плебисцита следили более 900 наблюдателей, аккредитованных Центризбиркомом. В их числе были представители политических партий, неправительственных и международных организаций. Среди иностранцев, получивших аккредитацию ЦИК, - специалисты из Нидерландов и Румынии. Около половины от общего числа наблюдателей представляли Ассоциацию Promo-Lех. Хотя бы один их представитель был на каждом из 307 избирательных участков, открытых в Кишиневе и пригородах.

Озвученные наблюдателями претензии связаны как с референдумом, так и с предшествующей ему избирательной кампанией. С одной стороны, политические игроки стали более ответственно подходить к отчетности по предвыборной рекламе в СМИ и Интернете. С другой – хуже стала отчетность об уличной и мобильной рекламе, транспортных расходах и волонтерской деятельности. Часть использованных конкурентами денежных ресурсов не была задекларирована и не фигурирует в отчетах для Центризбиркома.

По данным Promo-Lех, политические партии активно использовали административные ресурсы в электоральной деятельности. В рабочее время проходили встречи с избирателями с участием сотрудников медицинских, образовательных и общественных учреждений. В течение предвыборного периода стало известно, как минимум, о 10 таких инцидентах: четыре случая у ПСРМ и шесть – у Либеральной партии.

Эксперты отмечают, что противники референдума активно использовали политическую апатию и усталость от выборов, которые наблюдаются сегодня среди молдавских избирателей. Большая часть политических игроков отказались от открытой конкурентной борьбы, столкновения мнений и программ, обратившись к грубому манипулированию электоратом, которое в некоторых случаях балансировало на грани закона. Наблюдатели обратили внимание на случаи разжигания ненависти в сообщениях со стороны электоральных конкурентов. В некоторых ситуациях озвученная информация содержала элементы оскорблений и «черного пиара». Такие сообщения были нацелены как на Дорина Киртоакэ, так и звучали с его стороны.

Другие нарушения, зарегистрированные накануне референдума, включают, в частности, демонстрацию рекламных материалов там, где это запрещено. Законом такая деятельность разрешается только в местах, предоставляемых властями, или на частной территории. Кроме того, было замечено распространение листовок без информации о типографии и тираже. При этом практически все жалобы, поданные по поводу выявленных нарушений, были отклонены Центризбиркомом.

Незаконная агитация и дефицит пломб

После открытия избирательных участков во многих случаях наблюдатели обнаружили, что урны для голосования не были опечатаны в соответствии с требованиями законодательства о выборах. Например, были отмечены разрывы и повреждения пломб или их отсутствие. В некоторых случаях урны были опечатаны только двумя или тремя пломбами вместо обязательных четырех. Нехватка пломб при открытии участков наблюдалась едва ли не повсеместно. К примеру, в одном из них в секторе Чокана на три урны приходилось всего пять пломб, в другом, в секторе Чентру, из трех урн были опечатаны только две. А на избирательном участке №180 (Чокана) передвижная урна и вовсе вместо пломбы была опечатана зажимом.

В ходе мониторинга наблюдатели Promo-Lех задокументировали несколько случаев предвыборной агитации или «черного пиара» вблизи избирательных участков в столичных секторах Буюкань и Чентру. Кроме того, зарегистрировано наличие агитационных материалов, афиш, электронных панно, предвыборных плакатов в радиусе 100 метров от некоторых участков. А на территории участка №232 в секторе Рышкань висел плакат с призывом: «Если ты патриот, не выходи на голосование».

Некоторые горожане сообщали в социальных сетях о получении СМС и звонков с призывами бойкотировать референдум или информацией об его аннулировании. По сведениям депутата от ПСРМ Влада Батрынчи, эти действия были инициированы представителями Либеральной партии. «Либералы обзванивают кишиневцев по домашним телефонам и говорят, что референдум аннулировали. Призывают людей оставаться дома»,,- сообщил он на своей странице в соцсети.

Технические сбои и умершие избиратели

Неоднократно были зафиксированы неполадки в работе Государственной автоматизированной информационной системы (ГАИС) «Выборы», при помощи которой обрабатываются данные о голосовании. В частности, ситуации, когда система показывает, что избиратель проголосовал, хотя он утверждает обратное. Наблюдатели стали свидетелями сбоев и приостановки работы ГАИС, для устранения которых приходилось прибегать к помощи технической группы.

Также были замечены случаи голосования в группе, когда в кабине для голосования присутствовало более одного человека. На Ботанике один из избирателей вышел из здания участка с бюллетенем для голосования, воспользовавшись тем, что в здании было достаточно большое количество людей. В числе других отмеченных инцидентов – ограничение наблюдателям свободного доступа к избирательным участкам, фотографирование бюллетеней, вмешательство в электоральный процесс со стороны участников референдума, попытки голосования без предоставления сопроводительного вкладыша к удостоверению личности, излишнее присутствие посторонних лиц в зданиях или в 50 метрах от избирательных участков.

Как и на всех последних выборах, в ходе референдума были выявлены многочисленные недостатки в списках избирателей, в том числе неверные данные и включение в них умерших людей. Так, на участке №260 в Крикова один из голосующих, в момент, когда расписывался в списке избирателей, обнаружил там имя его скончавшейся супруги.

Наблюдатели также обращают внимание на неясности, связанные с участием в референдуме при помощи удостоверений на право голосования. Как правило, люди голосуют на избирательном участке рядом с адресом, указанным в удостоверении личности. Однако закон также позволяет голосовать на других участках на основании удостоверения на право голосования. С другой стороны, на референдуме «Анти-Киртоакэ» ЦИК разрешил голосовать по этому удостоверению только членам избирательных бюро. Поэтому подавляющее большинство тех, кто хотел бы проголосовать на рабочем месте, были лишены этой возможности, так как они зарегистрированы в избирательном списке участка, возле которого проживают.

«Странности» бюллетеня

О том, что информация в бюллетене может оказаться сложной для восприятия голосующих, заговорили за несколько дней до референдума члены Партии социалистов и некоторые эксперты. Они отмечали, что вопрос и ответы поставлены таким образом, чтобы запутать людей и повлиять на результаты плебисцита. В день референдума выяснилось, что формулировки в бюллетене действительно поставили в тупик немалую часть электората. В особенности людей старше 55-60 лет, которые были наиболее активны. Из этой категории избирателей на участки пришло порядка 50 тыс. человек из 107,6 тыс. избирателей с правом голоса, принявших участие в референдуме.

«Поддерживаете ли вы отзыв генерального примара в Кишиневе?», - так звучал вопрос, на который должны были ответить жители столицы 19 ноября. Однако вместо напрашивающихся вариантов ответа «Да» и «Нет», в бюллетене были указаны варианты: «За» и «Против». В результате в день референдума были зарегистрированы сотни жалоб по поводу того, что граждане не знали, какой вариант ответа выбрать. О неточностях в отношении понимания избирателями содержания вынесенного на референдум вопроса говорится и в отчете Ассоциации Promo-Lex.

В социальных сетях жители столицы делились впечатлениями об участии в референдуме, отмечая «странности» бюллетеня. Многие из них были озадачены неоднозначными формулировками. «Мы изучали информацию в Интернете, прежде чем идти на референдум. Не могли понять, как заполнять этот загадочный бюллетень. Видимо, кто-то специально так его составил, чтобы не было ясности. И, кстати, транспорта почти не было в городе, с большим трудом добрались до своих участков», - пишет один из кишиневцев.

Некоторые избиратели признавались, что выбирали ответ «Против», полагая, что тем самым выражают протест деятельности Дорина Киртоакэ. Однако для того, чтобы выразить поддержку отзыву примара, вопреки логике и здравому смыслу, нужно поставить штамп под ответом «За». Наблюдателями были зафиксированы случаи возмущения граждан по этому поводу на избирательных участках. На одном из них избиратель предпочел порвать уже заполненный бюллетень, так как не понял вопроса и предлагаемых к нему ответов.