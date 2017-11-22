Срочная новость: Москва может выслать молдавских гастарбайтеров в ответ на демарш Кишинева!

Эксперты считает, что в этой ситуации нужно обнулить все патенты на работу гражданам и предложить покинуть РФ в течение двух недель.

Ответом очередной демарш Молдавии, запретившей въезд в страну делегации правительства Москвы на Форум делового сотрудничества в Бельцах, должна стать высылка «миллионной армии» молдавских гастарбайтеров. Такое мнение высказал российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, отметив, что значительная часть из них работает как раз в Москве и Подмосковье.

Молдавские власти и ранее допускали подобные демарши. Мартынов напомнил, как первоначально персонами нон грата «в этой самой нищей стране Европы» объявлялись российские военные, политологи и журналисты, потом – политики и депутаты Госдумы, затем – вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Теперь вот целая делегация Правительства Москвы», – возмутился Мартынов.

Эксперт считает, что в этой ситуации нужно «политическим решением обнулить все патенты на работу гражданам Молдовы в России и предложить покинуть РФ в течение двух недель».

Как известно, 23-24 ноября в Бельцах должен впервые пройти Форум делового сотрудничества «Москва-Бэлць-Молдова». Однако, российские участники оказались заблокированы в Кишиневском международном аэропорту, а пограничная полиция запретила им въезд в республику.

Мэр Бельц Ренато Усатый подверг критике действия Кишинева, отметив, что московская делегация состоит из известнейших специалистов в области коммунального хозяйства, «чей опыт и знания столь необходимы молдавским специалистм не только из Бельц, но и из других городов и сел страны».

Ольга ВЕТРОВА